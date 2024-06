Apple Vision Pro ab 14 Uhr vorbestellen: Das müsst ihr beachten

Nachdem Apple Vision Pro schon seit Februar in den USA erhältlich ist, fällt der Startschuss hier in Deutschland erst jetzt. Ihr könnt euch die Datenbrille Apple Vision Pro ab 14 Uhr direkt im Apple Online Store vorbestellen, um am 12. Juli einer der ersten Nutzer zu sein.

Der Online Store ist zur Vorbereitung des Verkaufsstart aktuell offline und wird dann pünktlich um 14 Uhr wieder ans Netz gehen. Möglicherweise habt ihr schon vorab den Bestellprozess durchgespielt, denn hier muss man deutlich mehr Angaben machen als bei einer iPhone-Bestellung. Ihr benötigt zwingend ein iPhone mit der Apple Store-App, die per Face ID euer Gesicht scannt und so die passenden Kopfbandgrößen ermittelt. Des Weiteren könnt ihr bei der Vorbestellung angeben, ob ihr ZEISS-Linsen benötigt, wenn ihr eine Sehschwäche habt.

Apple Vision Pro startet bei 3.999 Euro

Insofern ihr eure Entscheidung schon getroffen habt, seid ihr in ein paar Stunden um mindestens 4.000 Euro ärmer. Hier handelt es sich allerdings nur um das Basis-Modell mit 256 GB Speicherplatz, für doppelt so viel Speicher müsst ihr schon 4.249 Euro auf den Tisch legen. Wenn es das Modell mit 1 TB Speicher sein soll, verlangt Apple 4.499 Euro von euch.

Nutzer und Nutzerinnen, die eine Sehkorrektur benötigen, können sich für ZEISS-Linsen aussprechen. Readers werden für 115 Euro und ZEISS Optical Inserts — Prescription für 169 Euro angeboten. Als zusätzliches Zubehör könnt ihr das Apple Vision Pro Travel Case für 219 Euro erwerben, AppleCare+ für Apple Vision Pro kostet 549 Euro.

Apple Vision Pro wird am 12. Juli ausgeliefert

Ab dem 12. Juli ist Apple Vision Pro offiziell in Deutschland erhältlich und die Vorbestellungen werden an diesem Tag zugestellt. Ob das Interesse hierzulande so groß ist, dass die Lieferzeiten schnell ansteigen, bleibt abzuwarten.