Apple Watch For Your Kids: Apple stellt neue Website zur Verfügung

Mit der neuen Kampagne „Apple Watch For Your Kids“ („Apple Watch für deine Kinder“) möchte Apple Eltern ermutigen, eine Apple Watch für ihre Kinder zu kaufen. Dabei handelt es sich offenbar um eine informativere Umbenennung der Funktion „Apple Watch Family Setup“, die es seit 2020 gibt.

Auf der Website „Apple Watch For Your Kids“ werden die Funktionsweise und die Vorteile dieser Funktion erläutert. Eine Apple Watch mit Cellular-Funktion kann zum iPhone eines Erwachsenen hinzugefügt und von diesem verwaltet werden. Auf diese Weise können Kinder ein Gerät am Handgelenk tragen, mit dem sie telefonieren, Textnachrichten versenden und ihren Standort verfolgen können.

Apple wirbt auf der Website auch für Schooltime, eine Option, die Benachrichtigungen und Apps während der Schulzeit durch „Nicht stören“ einschränkt. Der Schooltime-Zeitplan wird von den Eltern festgelegt und fügt der Apple Watch einen sichtbaren gelben Kreis hinzu, damit Lehrer und Lehrerinnen wissen, dass das Gerät während der Unterrichtszeit nicht benutzt werden kann.

Apple bewirbt darüber hinaus auch die Langlebigkeit und Wasserbeständigkeit der Apple Watch sowie die integrierten Optionen zur Aktivitätsaufzeichnung, zu denen auch Workouts für Kinder und Aktivitätsauszeichnungen gehören. Die neu benannte Funktion „Apple Watch For Your Kids“ wird auf den Apple Watch-Seiten beworben, aber Apple hat das Support-Dokument, das Eltern durch die Einrichtung führt, noch nicht aktualisiert.

Zu den Voraussetzungen für die Ausstattung eines Kindes mit einer Apple Watch gehören eine Apple Watch Series 4 oder neuer mit GPS + Cellular und ein Mobilfunkvertrag, ein iPhone 6s oder neuer für die Eltern, die Einrichtung einer Family-Sharing-Gruppe und Apple IDs für Eltern und Kind.

Fotos: Apple.