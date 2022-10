Apps mit Live-Aktivitäten: Support für den Sperrbildschirm und Dynamic Island

Mit iOS 16.1 hat Apple die Funktion Live-Aktivitäten freigeschaltet. Hierbei handelt es sich um eine erweiterte Anzeige für den Sperrbildschirm sowie für die Dynamic Island im iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Drittanbieter können ab sofort auf dem Sperrbildschirm und in der Dynamic Island Aktivitäten anzeigen. Und zahlreiche Entwickler und Entwicklerinnen haben ihre Apps schon angepasst. Folgend eine kleine Übersicht, probiert es einfach mal aus.

Overcast: Die Podcast-App zeigt ähnlich wie Apple Music jetzt laufende Podcasts in der Dynamic Island oder auf dem Sperrbildschirm an. So könnt ihr schnell die Wiedergabe steuern, ohne die App öffnen zu müssen.

SmartGym: Wer sich per App anleiten lassen möchte, sieht die aktuelle Übung und einen entsprechenden Timer jetzt als Live-Aktivität.

FotMob: Die Fußball-App zeigt Ergebnisse für Live-Spiele an.

Slopes: Wer Ski-Abfahrten tracken möchte, bekommt so Schnellzugriff auf die App und kann das Tracking schnell aktivieren oder deaktivieren.

Flighty: Mit Flighty könnt ihr Flüge beobachten und tracken. Eine entsprechende Live-Aktivität wird dann auf dem Sperrbildschirm oder in der Dynamic Island angezeigt. Ein Flug kann kostenlos getrackt werden, danach muss man zur Pro-Version greifen.

Weitere Apps mit Live-Aktivitäten

Beachtet: Einige Apps können ein Abo zur Nutzung von Live-Aktivitäten voraussetzen. Zudem werden wir in naher Zukunft sicherlich noch mehr Apps mit Support für die neuen Live-Aktivitäten zu Gesicht bekommen.