AVM Fritz!Box 7590 AX mit WiFi 6 jetzt für 199 Euro

Wir haben ja in der Vergangenheit mehrfach über Mesh-WLAN-Systeme gesprochen, ich persönlich bin mit meinen Eero Pro Routern wirklich sehr zufrieden. Der größte Haken an der Sache: Quasi alle Hersteller bieten kein Gerät mit einem integrierten Modem an. Und so landet bei vielen von uns, die nicht auf die vom Internet-Anbieter zur Verfügung gestellte Lösung setzen, am Ende doch wieder eine Fritz!Box von AVM.

Für den weit verbreiteten DSL- oder VDSL-Anschluss ist die Fritz!Box 7590 das Modell der Wahl. Seit einiger Zeit gibt es die Kombination aus Modem und Router auch als AX-Variante mit integriertem WiFi 6. Und genau für dieses Modell bezahlt ihr aktuell zum ersten Mal weniger als 200 Euro, beispielsweise bei Amazon. In den letzten Monaten bewegte sich der Preis sonst zwischen 230 und 250 Euro, aktuell könnt ihr also durchaus ein wenig sparen.

Die Fritz!Box 7590 AX bietet die zentralen Leistungsmerkmale der Fritz!Box 7590 und setzt bei WLAN auf die neue Generation Wi-Fi 6. Dieser WLAN-Standard ist schneller und vor allem effizienter, da noch mehr Geräte gleichzeitig drahtlos versorgt werden können.

Insgesamt bietet diese Variante der Fritz!Box acht WLAN-Antennen mit bis zu 2.400 MBit/s bei 5 GHz und 1.200 MBit/s bei 2,4 GHz. Außerdem sind vier Gigabit-LAN-Ports und ein Gigabit-WAN-Port sowie zwei klassische USB-Anschlüsse für Geräte wie Drucker und Speicher integriert. Ebenfalls sehr praktisch ist das integrierte DECT-Modul, mit dem man beispielsweise drahtlose Telefone oder auch Smart Home Geräte direkt mit der Fritz!Box koppeln kann.

Ein großes Lob verdient sich die Fritz!Box wohl auch für die Benutzeroberfläche, die für Neulinge übersichtlich genug ist und fortgeschrittenen Personen kaum Grenzen setzt. Ebenso kann das WLAN der Fritz!Box mit diversen Repeatern von AVM einfach ausgebaut werden. Das größte Plus ist und bleibt am Ende aber vor allem das integrierte Modem, das es bei quasi allen anderen Herstellern aber eben nicht gibt.