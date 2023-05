Bird Buddy: Startup stellt KI-gestütztes Vogelbad und Kolibri-Station vor

Wer niedliche Vögel im heimischen Garten beobachten möchte, kann seit dem letzten Jahr auf die smarten Vogelfutterstationen von Bird Buddy zurückgreifen. Das Startup hatte 2020 eine Kickstarter-Kampagne gestartet, um eine Futterstation für Vögel inklusive integrierter Kamera und einer Smartphone-App zu promoten. Seit September 2022 werden die Produkte ausgeliefert, mehr als 100.000 aktive Bird Buddy-User soll es laut Infos von TechCrunch bereits geben.

Während der CES-Messe in Las Vegas zu Beginn dieses Jahres hat das in Slowenien und Michigan, USA, ansässige Unternehmen erstmals einen ersten Blick auf ein neues Produkt fürs eigene Portfolio erlaubt: Seinerzeit stellte man einen ersten Prototypen für eine Kolibri-Futterstation vor. Mit diesem ist man nun zu Kickstarter zurückgekehrt, um erneut eine Crowdfunding-Kampagne zu starten und insgesamt 100.000 USD (rund 92.000 Euro) zu sammeln. Schon kurz nach dem Start ist die Kampagne bereits voll finanziert. Wer das Projekt unterstützt, kann exklusive Bundles buchen und zudem 25 Prozent auf den späteren Kaufpreis sparen. Die Kolibri-Futterstation soll 235 USD kosten, als Super Early Bird-Deal wird nur 174 USD fällig.

Wie die ursprüngliche Vogelfutterstation ist auch der neue Bird Buddy Smart Hummingbird Feeder so konzipiert, dass er seine Besucher aus nächster Nähe beobachten kann. Zudem wurde die Bird Buddy Software aktualisiert, um alle gängigen Kolibriarten in Nordamerika zu erkennen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass der Futterautomat auch Bienen und Schmetterlinge anlocken kann und so die Artenvielfalt in den Gärten erhöht. Der Hummingbird Feeder kann mit oder ohne Solardach gekauft werden und verwendet dasselbe Kameramodul mit 5 Megapixeln, HD-Video und einem 120-Grad-Sichtfeld. Da das Kameramodul dasselbe ist, können Bestandskunden und -kundinnen zwischen den Ansichten ihrer Futterstation-Kameras wechseln.

In Ermangelung von Kolibris im europäischen Raum lohnt sich hierzulande eher der Kauf des ebenfalls neu von Bird Buddy vorgestellten Vogelbads. Die blaue Wasserschale verfügt ähnlich wie auch der Original-Bird Feeder des Unternehmens über ein kleines Häuschen mit integriertem Kameramodul und kann über einen Pflock im Garten aufgestellt werden. Auch hier ist die Beobachtung und Bestimmung von Vögeln mittels Smartphone-App und KI-Funktionen vorgesehen. Die Preise bei Kickstarter beginnen für das Vogelbad bei 184 USD (ca.170 Euro).

Sowohl der Smart Hummingbird Feeder als auch das Smart Bird Bath sollen nach erfolgreicher Kickstarter-Kampagne ab März 2024 an die Kunden und Kundinnen ausgeliefert werden. Wer einen Versand nach Deutschland auswählt, hat bei Kickstarter noch weitere 25 USD an Liefergebühren zu zahlen. Die Kickstarter-Kampagne für den Smart Hummingbird Feeder und das Smart Bird Bath sind noch bis zum 15. Juni 2023 aktiv. Wir werden uns bemühen, die Vogelfutterstation von Bird Buddy auch genauer zu testen und ein Exemplar beim Hersteller anzufragen.