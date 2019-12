Blendeo: Langzeitbelichtungen vom iPhone oder iPad aus initiieren

Auch wenn die aktuellen Bewertungen für Blendeo (App Store-Link) nicht die allerbesten sind, hat es die Langzeitbelichtungs- und Fotoeditor-App derzeit in eine Story im App Store geschafft. Die Anwendung für iPhone und iPad ist etwa 86 MB groß und benötigt zudem iOS 11.2 oder neuer auf dem Gerät. Die Finanzierung der auch in deutscher Sprache nutzbaren App erfolgt über ein Abonnement-Modell.

Wer schon einmal versucht hat, auf dem iPhone oder iPad eine Langzeitbelichtung umzusetzen, wird sicher vor einige Hürden gestellt. In der Regel sind Smartphone-Kameras auf kurze Belichtungszeiten ausgelegt, um eine bestmögliche Schärfe zu bieten. In bestimmten Fällen kann es jedoch nützlich sein, auf längere Belichtungszeiten zu setzen, beispielsweise bei einer Kombination aus bewegten und statischen Bildelementen, um Bewegung anzudeuten, oder auch bei schlechten Lichtverhältnissen wie in dunklen Räumen oder bei Nacht.

Die App Blendeo will an dieser Stelle Abhilfe schaffen und bietet eine Möglichkeit, um langzeitbelichtete Fotos und Videos realisieren zu können. Dazu stehen in der App mehrere Optionen zur Realisierung bereit, nämlich eine Aufnahme mit sogenanntem Motion Blur, bei dem Bewegungen eingefroren bzw. sichtbar gemacht werden, sowie eine Möglichkeit mit Lichtspuren. Letztere eignet sich vor allem für vorbeifahrende Autos in der Dunkelheit oder in die Luft geschriebene Nachrichten mit einer Taschenlampe, Laserpointer oder ähnlichem.

Ohne Abo mit Wasserzeichen im fertigen Werk

Über eine Belichtungszeit-Steuerung kann man festlegen, wie lange das Licht im Foto oder Video eingefangen werden soll. Hier sind Zeiten zwischen 1/30 Sekunde und 5 Minuten möglich. Im Anschluss lässt sich das fertige Werk als Foto, Live Photo oder Video exportieren. Beachten sollte man, dass das iOS-Gerät bei längeren Belichtungszeiten stabil abgelegt oder besser gleich auf ein Stativ gestellt wird – so wird Bewegungsunschärfe durch die längere Belichtung vermieden.

Meine ersten Versuche mit der App waren gar nicht so schlecht, allerdings musste ich auch auf ein Stativ verzichten. Viele Features von Blendeo lassen sich aber wirklich nur mit dem kostenpflichtigen Abo verwenden, so dass User der Basis-Variante doch sehr eingeschränkt sind. Unter anderem werden in den Bildern Wasserzeichen eingeblendet, die die Weiterverwendung deutlich erschweren.