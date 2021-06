Bloomberg: Apple Car-Team verliert Top-Manager, aber rekrutiert aktiv weiter

Apple arbeitet seit Jahren an einem eigenen selbstfahrenden Auto, und beschäftigt laut eines Berichts des Magazins Bloomberg dazu „hunderte Ingenieure“, die an diesem Projekt arbeiten. Kürzlich soll Apple jedoch „mehrere Top-Manager“ aus dem eigenen Team verloren haben. Trotz dieser Abgänge will der Konzern aber weiterhin seine Pläne aktiv vorantreiben, ein Auto zu entwickeln.

Im Artikel von Bloomberg ist von drei wichtigen Abgängen allein in diesem Jahr die Rede. Dave Scott, Teamleiter für die Robotik des Apple Cars, hat laut Bloomberg das Unternehmen in den letzten Tagen verlassen, um eine Stelle als CEO der Gesundheitsfirma Hyperfine anzutreten. Zudem verließ Jamie Waydo, der die Sicherheits- und Regulierungsteams leitete, kürzlich Apple. Er wird CTO bei Cavnue, „einem Startup, das sich auf die Sicherheit autonomer Autos auf öffentlichen Straßen konzentriert“, so Bloomberg.

Bereits im Februar musste das Apple Car-Team mit Benjamin Lyon, ein frühes Mitglied des ursprünglichen Teams und „bei der Entwicklung des zukünftigen Projekte entscheidend beteiligt“, ziehen lassen. Er wurde Chefingenieur bei Astra, einem Unternehmen, das Technologie für Satelliten im Weltraum entwickelt. Nichtsdestotrotz soll Apple trotz dieser Abgänge weiterhin aktiv für das Apple Car-Team rekrutieren und nach neuen Mitarbeitern suchen. Bei Bloomberg heißt es weiter,

„Trotz der jüngsten Abgänge hat Apple in den letzten Jahren bemerkenswerte Namen in das Autoteam aufgenommen, darunter ehemalige Top-Führungskräfte von Tesla, die für Antriebssysteme und Fertigungstechnik, Innen- und Außenausstattung sowie selbstfahrende Software zuständig sind. Das Team umfasst auch andere Veteranen der Autoindustrie und Führungskräfte, die wichtige Apple-Produkte entwickelt haben.“

Aktuell wird das Apple Car-Projekt von John Giannandrea, Apples Senior Vice President of Machine Learning and Artificial Intelligence, geleitet. In wie weit sich die oben genannten Abgänge auf Apples Entwicklungsprozesse auswirken, ist derzeit noch unklar. Bloomberg vermutet, dass „die Abgänge in diesem Jahr die Fähigkeit des Unternehmens, das Projekt zu verwirklichen, zusätzlich erschweren könnte“. Ein autonom fahrendes Apple Car würde wohl weiterhin unter der Marke Apple erscheinen, aber mit Hilfe eines Produktionspartners realisiert werden.