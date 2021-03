Carcassonne kostet nur noch 3,49 Euro statt 5,49 Euro

Das digitale Brettspiel Carcassonne (App Store-Link) ist sehr beliebt und die iOS-Umsetzung wurde lange Zeit von TheCodingMonkeys betreut. Nachdem die Lizenz nicht verlängert wurde, hat sich Asmodee Digital die Rechte geschnappt und eine Neuauflage in den Store gebracht. Während Bestandskunden erneut bezahlen müssen, finden ein Großteil der Nutzer die neue Umsetzung leider nicht so gut.

Falls ihr den Umstieg bisher gemieden habt, gibt es heute einen neuen Anreiz. Carcassonne kostet aktuell nur 3,49 Euro statt 5,49 Euro. Der Download ist 278,8 MB groß und bietet weitere Erweiterung per In-App-Kauf an.

Übrigens: Die alte Version von Carcassonne wird zwar nicht mehr angeboten, kann aber noch genutzt werden. Da es aber keine Updates mehr gibt, ist ein Ende des Supports in Sicht. Irgendwann wird die Zeit kommen und Carcassonne wird in der aktuellen Version nicht mehr laufen. Vielleicht ist es nun an der Zeit, sich die neue Version doch etwas genauer anzusehen.