Chipolo One Spot: Tracker mit AirTag-Technik jetzt auf Amazon erhältlich

Mittlerweile sind die AirTags von Apple einige Monate auf dem Markt und bereits nach wenigen Tagen stand fest, dass das „Find My“-Netzwerk allen bisherigen Lösungen meilenweit überlegen ist – natürlich unter der Bedingung, dass man selbst ein Apple-Gerät nutzt. Nun könnt ihr eine echte AirTag-Alternative auch bei Amazon bestellen.

Die Rede ist vom Chipolo One Spot, der sich genau wie der AirTag mit dem Apple-Netzwerk verbinden und damit genau so gut gefunden wird, wenn er einmal verloren gegangen ist. Dafür zahlt man etwas weniger: Während ein AirTag 35 Euro kostet, gibt es den Chipolo One Spot für 30 Euro.

Ein weiterer Unterschied: Der ebenfalls mit einer Knopfzelle ausgestattete Tracker verfügt zusätzlich über ein kleines Loch und kann damit direkt an einem Schlüsselbund befestigt werden. Es wird also kein zusätzliches Zubehör benötigt.

An anderer Stelle muss man auf ein Feature verzichten: Es ist keine zentimetergenaue Ortung möglich, wie es mit aktuellen iPhone-Modellen und den AirTags möglich ist. Natürlich kann aber ein Signalton abgespielt werden, sobald sich der Chipolo One Spot in Bluetooth-Reichweite befindet.