Chrome für iOS: Neue Mini-Google Maps, Kalender, Übersetzungen und mehr

Google hat neue Funktionen für den hauseigenen Internet-Browser Google Chrome für iOS (App Store-Link) in einem Blogbeitrag vorgestellt. Die iOS-Version soll eine bessere Integration mit Kalender, Translate und Lens ermöglichen, und zudem ein Mini-Google Maps-Feature erhalten.

Der Schwerpunkt dieser neuen Funktionen ist laut Google, „dir zu helfen, schnell mehr von deinem Browser aus zu erledigen“. Chrome nutzt jetzt „KI, um Adressen auf Webseiten zu erkennen“. Wenn man eine Taste gedrückt hält, wird eine neue Option „Mit Google Maps in Chrome anzeigen“ angezeigt, so dass man nicht mehr die App wechseln muss. Dadurch wird eine Mini-Google Maps-Ansicht direkt in Chrome für iOS geöffnet, um sich einen Überblick über die Umgebung zu verschaffen, inklusive Verknüpfungen, um schnell eine Wegbeschreibung zu erhalten oder die vollständige Anwendung zu öffnen.

Wer Chrome auf dem iPhone oder iPad verwendet, kann zudem Google Kalender-Ereignisse direkt in Chrome erstellen, ohne die App wechseln oder Informationen manuell kopieren zu müssen. Dazu drückt und hält man einfach ein erkanntes Datum und wählt die Option zum Hinzufügen zum Google-Kalender. Chrome erstellt dann automatisch das Kalenderereignis und füllt es mit wichtigen Details wie Zeit, Ort und Beschreibung aus.

Chrome übersetzt per Google Translate ganze Websites

Mit der Verbesserung der KI-Modelle von Google ist Chrome immer besser darin geworden, die Sprache einer Webseite zu erkennen und Übersetzungen vorzuschlagen. Angenommen, man will ein Museum in Italien besuchen, aber die Website ist auf Italienisch und man spricht die Sprache nicht: Chrome bietet dann automatisch an, die Website des Museums in eine bevorzugte Sprache zu übersetzen. Zudem soll man auch einen bestimmten Teil einer Seite mit Google Translate direkt in Chrome auf dem iOS-Gerät übersetzen können.

Schließlich wird die Google Lens-Integration von Chrome erweitert. Schon jetzt lässt sich Lens in Chrome auf iOS bereits verwenden, indem man ein Bild, das man beim Browsen findet, lange drückt. In den kommenden Monaten lässt sich auch die Kamera verwenden, um mit neuen Bildern, die man aufnimmt, und vorhandenen Bildern in der eigenen Kamerarolle zu suchen. Google Chrome-User sollen dabei auf das Lens-Symbol in der Adressleiste von Chrome auf iOS achten.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum für diese neu vorgestellten Funktionen hat Google noch nicht bekanntgegeben. Zumindest die Lens-Features sollen „in den kommenden Monaten“ Einzug in den Browser halten, auch bei den anderen Neuerungen dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, ehe sie in den Webbrowser integriert werden.