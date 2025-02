Civilization VII: Aufbau- und Strategiespiel ab sofort für Mac und Windows erhältlich

Die „Civilization“-Reihe ist seit über 30 Jahren zu einem festen Bestandteil der Videospiel-Branche geworden. Das Aufbau- und Strategiespiel wartet immer wieder mit Verbesserungen, Erweiterungen und Anpassungen an neueste technische und grafische Möglichkeiten auf. Nachdem Civilization VI bereits etwas in die Jahre gekommen ist, ist nun der neueste Teil der bekannten Spiele-Reihe erschienen: Sid Meier’s Civilization VII.

Civilization VII wird über die Spiele-Plattform Steam angeboten und ist dort in mehreren Versionen für macOS und Windows zu haben. Alternativ steht das Spiel auch für die PlayStation, die Xbox, für die Nintendo Switch und im Epic Games Store zum Kauf bereit. Zum Preis von 69,99 Euro erhält man das Hauptspiel, die Deluxe Edition kostet 99,99 Euro. Wer die Gründer-Edition erwerben will, muss satte 129,99 Euro auf den virtuellen Ladentisch legen. In den Spezialeditionen erhalten die Spieler und Spielerinnen einige zusätzliche Inhalte.

Laut Aussage des Entwicklerteams von 2K soll man mit Civilization VII „das größte Imperium aufbauen, das die Welt je gesehen hat“. In Civilization VII prägen die eigenen strategischen Entscheidungen die einzigartige kulturelle Linie des sich entwickelnden Reiches. „Regiere als einer von vielen legendären Anführern aus der Geschichte und lenke den Verlauf deiner Geschichte, indem du eine neue Zivilisation wählst, die dein Reich in jedem Zeitalter des menschlichen Fortschritts repräsentiert.“

Wie schon in den Vorgänger-Episoden errichtet man in Civilization VII Städte und architektonische Wunder, um das eigene Territorium zu erweitern, verbessert die Zivilisation mit technologischen Durchbrüchen, und erobert oder kooperiert mit rivalisierenden Zivilisationen, während man die Weiten einer noch unbekannten Welt erkundet.

„Führe dein Imperium durch verschiedene Zeitalter der Menschheitsgeschichte. Jedes Zeitalter ist eine eigene, reichhaltige, nuancierte Reise mit einzigartigen spielbaren Zivilisationen, verfügbaren Ressourcen, erforschbarem Land und sogar ganzen Spielsystemen, die ein tiefes, historisch eindringliches Strategieerlebnis schaffen. Strebe danach, in jedem Zeitalter bedeutende wissenschaftliche, kulturelle, militärische und wirtschaftliche Meilensteine zu erreichen, um im nächsten Zeitalter entscheidende Vorteile freizuschalten.“

Plattformübergreifender Multiplayer-Modus integriert

Gespielt werden kann die Neuerscheinung in einem Solo-Game oder mit anderen in einem Online-Mehrspielermodus. Letzterer erfordert neben einer Internetverbindung auch einen 2K-Account, ermöglicht dadurch aber auch ein Crossplay zwischen verschiedenen Plattformen. So können beispielsweise Personen mit- oder gegeneinander spielen, die Civilization VII auf der Konsole und auf einem Computer installiert haben.

Schaut man sich die Systemvoraussetzungen für Civilization VII unter macOS bei Steam an, sollte man auf jeden Fall über einen Mac mit Apple Silicon-Prozessor verfügen, um das Spiel installieren zu können. Am besten lässt sich das Spiel ab einem M2-Chip, mit macOS 15 Sequoia und 16 GB Arbeitsspeicher oder mehr absolvieren. Auf der offiziellen Website zum Spiel gibt es weitere Informationen zur Neuerscheinung, und ein abschließender Trailer bei YouTube bringt euch das Spiel auch audio-visuell näher.

Fotos: 2K.