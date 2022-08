Count on Me: Countdowns und Widgets in neuer Gratis-App

Vor nicht allzu langer Zeit haben wir auf die Countdown-App Countdown Widget Maker aufmerksam gemacht, die sich vor allem darauf konzentriert, hübsche und anpassbare Widgets bereitzustellen. Mit einem Kaufpreis von 3,99 Euro für die Vollversion ist diese allerdings auch nicht unbedingt als Schnäppchen zu betiteln.

Mit Count on Me (App Store-Link) gibt es nun seit kurzem eine kostenlose Alternative, die vom deutschen Indie-Entwickler Mischa Hildebrand in den deutschen App Store gebracht wurde. Für die Installation benötigt man lediglich knapp 4 MB an freiem Speicher sowie iOS/iPadOS 15.2 oder neuer. Alle Inhalte stehen zudem in deutscher Sprache bereit. In einer E-Mail an uns berichtet der Entwickler:

„Ich habe die App selbst entwickelt. Sie ist allerdings kostenlos, enthält keinerlei In-App-Purchases und ich glaube aufrichtig, dass sie für viele Menschen einen Nutzen hat. Auf Reddit hat sie insgesamt bereits rund 350 Upvotes bekommen (r/SwiftUI und r/iOSProgramming). Ich verdiene daran nichts, wünsche mir aber natürlich, dass die App auch von möglichst vielen Menschen genutzt wird, damit sich die Arbeit gelohnt hat.“

Mit Count on Me lassen sich einfache, aber ansehnlich designte Fortschritts-Countdowns erstellen und diese dann auch in einem Widget auf den Homescreen legen. Dazu stellt Mischa Hildebrand verschiedene Farben und Schriftgrößen sowie haptisches und akustisches Feedback für die Countdowns zur Verfügung, auch zwischen einem normalen Zähler und einer Countdown-Rückwärtszählung kann unterschieden werden. Die kreisrunden Countdowns werden je nach Fortschritt im Inneren mit Farbe gefüllt, so dass man nachvollziehen kann, wie weit man von seinem Ziel noch entfernt ist.

Und offenbar sind nicht nur die User bei Reddit von Count on Me begeistert, sondern auch die Nutzer und Nutzerinnen des App Stores. Obwohl Count on Me erst kürzlich veröffentlicht wurde, gibt es bereits die ersten Reviews. Und die können sich durchaus sehen lassen: Bei bislang acht Bewertungen erhält die Anwendung volle fünf Sterne. Gelobt wird vor allem die Einfachheit der Ansicht. Wenn auch ihr einen unabhängigen Entwickler unterstützen wollt, schaut euch Count on Me gerne genauer an und unterstützt ihn mit einem Obolus über die App-Einstellungen.