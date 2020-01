Curve: Smarte Kreditkarte macht alle Banken mit Apple Pay kompatibel

Update um 7:30 Uhr: So wie es aussieht, konnte man gestern nur für einen kurzen Zeitraum Kreditkarten hinzufügen. Aktuell kann man Curve nicht zu Apple Pay hinzufügen. Offiziell ist der Start wohl für „Frühjahr 2020“ geplant.

Original-Beitrag: Auch mehr als ein Jahr nach dem Start von Apple Pay sind noch längst nicht alle Banken mit an Board. Einer der größten Namen ist sicherlich die Postbank, es gibt aber noch viele andere Banken, die bisher kein Teil von Apple Pay sind. Solltet ihr keine Lust haben, nur deswegen euer Konto umzuziehen, gibt es jetzt eine interessante Alternative: Curve (App Store-Link).

Der bereits seit einiger Zeit auf dem Markt aktive Dienst bietet euch eine Mastercard, die über die hauseigene App mit anderen Kreditkarten verknüpft werden kann. Seit neuestem kann die Mastercard von Curve auch mit Apple Pay genutzt werden, die zahlreiche Nutzer in der Community des Anbieters berichten.

In der Curve-App können sogar mehrere Kreditkarten hinzugefügt werden, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Die Abbuchung erfolgt dabei stets über die Karte, die in der App als aktiv markiert wird.

Kosten entstehen euch dabei keine, die Mastercard von Curve ist kostenlos und beinhaltet sogar ein Prozent Cashback für jede Transaktion. Geld verdient wird neben den Kreditkartengebühren für die Händler mit einem Premium-Konto, bei dem man für 9,99 Euro pro Monat eine Versicherung für Reisen und elektronische Geräte erhält.