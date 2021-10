Datenschutz: Neue Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Safari-Lesezeichen

Apple baut Datenschutz und Privatsphäre in den eigenen Diensten weiter aus und bietet nun für noch mehr Nutzerdaten eine verbesserte Verschlüsselung an. In diesem Fall geht es um eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Lesezeichen im Apple-Browser Safari, die in der iCloud gesichert sind und auf verschiedene Geräte synchronisiert werden.

Schon in der Vergangenheit hatte Apple bereits den Safari-Verlauf und -Tabs mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung versehen – nun kommen auch die Lesezeichen hinzu. Für Nutzer und Nutzerinnen bedeutet dies, dass niemand, nicht einmal Apple selbst, auf die Lesezeichen des Browsers zugreifen kann.

Viele andere Apple-Dienste noch ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Entdeckt wurde die Neuerung bei Reddit: Dort wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es in Apples „iCloud Security Overview“ ein Update gegeben hat und angegeben wurde, dass nun auch Safari-Lesezeichen Ende-zu-Ende-verschlüsselt seien.

Damit ist aber noch lange nicht alles auf diesem Weg abgesichert: iCloud-Backups, ebenso wie Fotos, Erinnerungen, Notizen und mehr verfügen lediglich über eine 128 Bit-AES-Verschlüsselung. In den letzten Monaten ist Apple vor allem aufgrund der fehlenden Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für iCloud Fotos und Backups in die Kritik geraten. Ein solche Änderung steht bislang noch immer aus.