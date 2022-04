Deutscher Computerspielpreis 2022: Bestes mobiles Spiel ist Albion Online

Am Donnerstag, den 31. März 2022, wurde der Deutsche Computerspielpreis 2022 (DCP) in München verliehen. Nach zwei digitalen Preisverleihungen fand der DCP in diesem Jahr wieder mit Publikum statt. Über eine halbe Million Spielefans verfolgten die Preisverleihung im Livestream. Der Deutsche Computerspielpreis 2022 wurde in 16 Kategorien vergeben und ist mit Preisgeldern in Höhe von 800.000 Euro dotiert.

Der Deutsche Computerspielpreis ehrt alljährlich die besten Computer- und Videospiele „made in Germany“. Träger des Preises sind die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, und der game-Verband der deutschen Games-Branche. Die diesjährige Preisverleihung in München wurde mit Mitteln des Freistaates Bayern gefördert.

Die begehrte Trophäe für das „Beste Deutsche Spiel“ und damit 100.000 Euro Preisgeld gehen an das Weltraum-Action-Game Chorus von Deep Silver Fishlabs aus Hamburg. Nominiert waren außerdem Endzone – A World Apart von Gentlymad Studios/Assemble Entertainment sowie Lacuna von DigiTales Interactive/Assemble Entertainment.

Für uns als User im Apple-Universum dürfte aber vor allem die Kategorie des besten mobilen Spiels des Jahres von Bedeutung sein. In diesem Jahr konnte Albion Online von Sandbox Interactive den begehrten Preis gewinnen, der zudem mit einem Preisgeld von 40.000 Euro einher geht.

Bei Albion Online (App Store-Link) handelt es sich um ein Cross-Platform-Sandbox-MMORPG in einer offenen Spielwelt. Vom Entwicklerteam heißt es dazu:

„Das Spiel verfügt über eine spielerbetriebene Wirtschaft, in der fast jeder Gegenstand von Spielern hergestellt wurde. Kombiniere in diesem einzigartigen ‚Du bist was du trägst‘-System Rüstungsteile und Waffen, die deinen eigenen Kampfstil ermöglichen. Erkunde die Welt, stelle dich anderen Abenteurern in aufregenden Begegnungen, erobere Territorien und baue ein Heim auf.“

Im deutschen App Store bekommt Albion Online im Durchschnitt sehr gute 4,6 von 5 Sternen von den Spielern und Spielerinnen des Titels. Der Download ist kostenlos und finanziert sich über In-App-Käufe. Wer sich die Preisverleihung des Deutschen Computerspielpreises 2022 noch On Demand ansehen möchte, findet die entsprechenden Videos dazu bei YouTube im Kanal des DCP.