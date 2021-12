Dezember 2021: Die besten neuen Apps und Spiele

Insgesamt gibt es in QB Planets über 100 Puzzle-Planeten zu erkunden, mehr als fünf faszinierende Welten zu entdecken und knapp 300 Puzzle-Medaillen einzusammeln. Während man sich durch verschiedene, herausfordernde Rätsel kämpft, hilft man seinem Astronauten, sich in neuen Welten zurechtzufinden. Nach und nach schaltet man zudem lustige, einzigartige Raumanzüge und Raketenschiffe frei, indem man spezielle Missionen erfüllt.

Oddmar war 2018 nicht nur einer der wenigen Apple Design Award Gewinner, sondern auch eines meiner persönlichen Spiele des Jahres. Warum? Das ist schnell erklärt, wenn ihr auch dieses Gefühl kennt, wenn man ein Spiel nach dem letzten Level zufrieden und begeistert zur Seite legt. Genau dieses Gefühl hat mir Oddmar geboten. Jetzt gibt es Oddmar auch auf Apple Arcade und damit eine perfekte Gelegenheit, es noch einmal auszuprobieren.

Bei Rollenspielen von Square Enix denkt man ja zunächst einmal an Final Fantasy, der Entwickler-Riese hat aber noch einige weitere Klassiker im Portfolio. Einen davon könnt ihr ab sofort auf iPhone und iPad installieren: Legend of Mana. Legend of Mana bietet eine überarbeitete Grafik und neue Arrangements für ausgewählte Songs des Soundtracks. Man kann jederzeit zwischen dem neuen und dem Original-Soundtrack wählen. Enthalten ist ebenfalls das Minispiel „Ring-Ring-Land“, welches zum ersten Mal im Westen verfügbar ist.

Adobe Creative Cloud Express bietet eine große Auswahl an tausenden von Vorlagen, 20.000 Schriftarten, 175 Millionen Royalty-Free Stock Fotos sowie zahlreiche weitere Design-Elemente. Dank des Features „Quick Actions“, das vom Machine Learning von Adobe Sensei umgesetzt wird, können User Hintergründe von Fotos entfernen, Videos zuschneiden und zusammenfügen, Videos in GIFs umwandeln, PDFs konvertieren und exportieren und vieles mehr.

Singt ihr gerne oder haltet euch für musikalische Menschen? Dann solltet ihr ab sofort einen Blick auf das neue Premium-Spiel One Hand Clapping – Sing Your Song werfen. Das Spiel wurde vom Entwicklerteam von HandyGames in den App Store gebracht und charakterisiert sich als 2D-Platformer mit der eigenen Stimme in der Hauptrolle. Man muss keine Gesangsausbildung haben, um One Hand Clapping spielen zu können – es geht lediglich um den Spaß am Singen und das Vertrauen in die eigene Stimme. Es kann in One Hand Clapping einfach ein Mikrofon und Kopfhörer angeschlossen und dann gesungen, gesummt oder auch gebeatboxt werden.

Worum es in Pixel Pro Winter Sports geht, muss ich euch wohl nicht groß erklären. Das dürfte bei einem Blick auf den Namen der App und die Screenshots hier im Artikel eine klare Sache sein. Natürlich müsst ihr euch in verschiedenen Wintersport-Disziplinen versuchen. Zur Auswahl stehen Abfahrt, Slalom, Riesenslalom, 2er-Bob, 4er-Bob und Skispringen. Gespielt wird im Trainingsmodus „Easy“ oder unter Wettkampfbedingungen im Modus „Pro“. Die Steuerung für die jeweiligen Disziplinen ist im Prinzip selbsterklärend, wird auf Wunsch aber vor jedem Start angezeigt.

Die Entwickler und Publisher von Feral Interactive haben nun mit Alien: Isolation ein Spiel für iOS veröffentlicht, das ab sofort als Premium-Titel zum Preis von 14,99 Euro aus dem deutschen App Store geladen werden kann. Das Spiel bietet das komplette Alien: Isolation-Erlebnis, inklusive einer AAA-Grafik und vielen Momenten des haarsträubenden, herzzerreißenden Horrors auf Handys und Tablets – komplett mit einem vollständig anpassbaren Touch-Interface, Controller-Unterstützung und allen sieben DLC-Packs. Letztere beinhalten unter anderem „Letzte Überlebende“, eine Nacherzählung der letzten Mission von Ellen Ripley an Bord der „Nostromo“.

Der Flugsimulator Aerofly FS war schon immer eine Empfehlung und kann jetzt in neuer Version gekauft werden. Aerofly FS 2022 steht zum Download bereit, ist 3,9 GB groß, setzt iOS 13.3 oder neuer voraus und kostet einmalig 9,99 Euro. Und die neue Version hat einige Neuerungen im Gepäck. Unter anderem könnt ihr jetzt auch eine Boeing 787, einen Bombardier CRJ900 und das dreimotorige Verkehrs- und Transportflugzeug Junkers Ju52 fliegen. Neu ist auch der sogenannte „Cold and Dark“ Modus. Beutetet: Flugzeuge und Hubschrauber sind im Simulator komplett ausgeschaltet, ihr müsst also sowohl die Elektrik aktivieren als auch die Triebwerke manuell starten. Ihr könnt alle Schalter und Knöpfe manuell umlegen.