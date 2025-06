Die Highlights der Woche: CarPlay Ultra bekommt drei Absagen aus Deutschland

Wie zufrieden seid ihr eigentlich mit eurem Infotainment-System im Auto? Bis April hatte ich ja einen Skoda Octavia am Start, das war mitunter eine echte Qual. Es gab immer wieder Ruckler und komplette Systemabstürze. Im Hyundai Kona läuft es deutlich runter, allerdings fehlen mir dort einige Details. Etwa wird die aktuelle Medienwiedergabe, zumeist läuft bei uns das Radio, nicht im Tacho angezeigt.

Auf das normale DAB-Radio hat CarPlay natürlich keinen Zugriff. Genau das würde sich mit CarPlay Ultra ändern, das vor einigen Wochen erstmals in freier Wildbahn aufgetaucht ist – allerdings nur in ausgewählten Modellen von Aston Martin. Drei deutsche Hersteller haben dem All-in-One-System von Apple jetzt eine Absage erteilt.

Die deutschen Premium-Marken Mercedes-Benz, Audi und BMW bestätigen, dass sie aktuell keine Pläne haben, die aktualisierte CarPlay-Software in ihren Fahrzeugen einzusetzen, heißt es in einem Bericht der Financial Times. Darüber hinaus haben auch Volvo, Polestar und Renault der neuen Software eine Absage erteilt. Renault soll Apple mitgeteilt haben, „dass sie nicht versuchen sollen, in unsere Systeme einzudringen.“

Nun frage ich mich aus Hersteller-Sicht: Was würde dagegen sprechen, neben CarPlay auch CarPlay Ultra anzubieten? Es ist ja nur ein zusätzliches Add-On, das interessierte Fahrerinnen und Fahrer nutzen können – aber eben nicht müssen. Für mich persönlich stellt es sogar ein Verkaufsargument dar. Seit rund neun Jahren nutze ich CarPlay und möchte es nicht mehr missen. Wenn ich mich zwischen zwei gleichwertigen Fahrzeugen entscheiden müsste, von denen eines kein CarPlay und das andere vielleicht sogar CarPlay Ultra hat, wäre die Entscheidung eindeutig…

Neues aus dem Hueblog

Über die aktuelle Sale-Aktion von Philips Hue haben wir auch auf appgefahren.de berichtet, im Hueblog gibt es in dieser Woche noch mehr zu entdecken. Beispielsweise ein exklusives Event, das Philips Hue am 3. September für Medienpartner veranstaltet. Oder die jetzt mögliche Steuerung über Alexa mit mehreren Hue Bridges in einem Zuhause.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick