Anker Solix: Bis zu 45 Prozent Rabatt auf Solarbank Plus und Pro

Anzeige. Derzeit macht das Balkonkraftwerk richtig Spaß. In den letzten drei Monaten gab es zumindest bei mir in Bochum nur wenige richtig schlechte Tage. Meinen Stromverbrauch habe ich auch dank der Anker Solix Solarbank 3 Pro auf ein Minimum reduzieren können. Im Mai und Juni habe ich nur noch jeweils knapp 30 Kilowattstunden aus dem Netz bezogen. Rund 250 Kilowattstunden aus der Solarbank habe ich selbst genutzt – und so rund 75 Euro pro Monat gespart.

Sparen könnt ihr auch bei Anker Solix, denn dort laufen derzeit die Prime-Angebote für Super-Frühbucher, die Rabatte bis zu 45 Prozent versprechen.

Aktuelle Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro im Bundle mit Solarmodulen

Die neue und verbesserte Anker Solarbank 3 E2700 Pro ist nun seit Mai erhältlich und zur Prime-Time für Balkonkraftwerk in stark reduzierten Bundles erhältlich. Die neue Solarbank punktet mit einer höheren Kapazität, einer höheren Eingangsleistung und mit einer Option für bidirektionales Laden.

Für die Solarbank 3 E2700 Pro mit vier 500 Watt starken Modulen, mit denen ihr die Balkonkraftwerk-Regeln vollständig ausschöpft, zahlt ihr derzeit 1.499 Euro inklusive Versand. Das entspricht einem Rabatt von 500 Euro und den Smart Meter von Anker gibt es gleich mit dazu. Verwendet dazu den Gutscheincode AFFAPP500.

Falls ihr gleich in die Vollen gehen wollt, gibt es das Bundle auch mit acht Modulen für 1.999 Euro, hier sind es sogar 600 Euro Rabatt mit dem Gutscheincode AFFAPP600. Auch hier ist der Smart Meter im Lieferumfang enthalten. Dann aber ist es erforderlich, dass das Balkonkraftwerk von einer Fachkraft als PV-Anlage angemeldet wird. Ebenso empfehle ich zeitnah einen Zusatz-Speicher, damit die Anlage noch effizienter wird.

Anmeldung der Anker Solix Solarbank als PV-Anlage

Genau das habe ich in den letzten Wochen (mittlerweile erfolgreich) versucht. Über Plattformen wie My-Hammer oder Kleinanzeigen gibt es glücklicherweise einige Firmen, die so etwas mal nebenbei oder zwischendurch machen. Die Preise für eine Anmeldung mit Speicher belaufen sich, so meine Erfahrung, zwischen 300 und 400 Euro.

Natürlich gibt es keine Garantie, dass direkt der erste Kontakt, den ihr euch heraussucht, eure Solarbank auch als PV-Anlage bei eurem Netzbetreiber anmeldet. Ich habe auch feststellen müssen, dass einige Firmen definitiv nichts mit Balkonkraftwerken zu tun haben wollen. Meiner Meinung nach sollte Anker dafür sogar, dass man über die Hersteller-Webseite einfach und direkt an passende Firmen aus der Gegend gelangt.

Abgesehen von einigen Großverbrauchern wie E-Herd oder Trockner kann im normalen Haushalt ein Großteil des Verbrauchs von einem Balkonkraftwerk mit 800 Watt Einspeisung erzeugt werden. Ich komme auf rund 85 Prozent Strom, den ich selbst erzeuge und verbrauche.

Es geht auch eine Nummer kleiner: Die Solarbank 2 E1600 Plus

Falls ihr es bei einem normalen Balkonkraftwerk belassen wollt, weil bei euch im Garten oder am Balkon vielleicht ohnehin nur Platz für zwei Module ist, dann könnt ihr euch zur Vorgänger-Generation greifen. Die Anker Solix Solarbank 2 E1600 Plus gibt es derzeit im Bundle mit zwei großen Solarmodulen für nur 968,43 Euro statt 1.699 Euro, wenn ihr den Gutscheincode AFFAPPC343 verwendet. Natürlich auch hier inklusive Versand, was insbesondere aufgrund der Module ein echter Preisvorteil ist. Genau wie die Solarbank 3 Pro und um Gegensatz zur Solarbank 2 Pro kann die Solarbank 2 Plus auch aus dem Netz aufgeladen werden, was vor allem im Winter mit einem dynamischen Stromtarif sehr spannend sein kann.

Ein Smart Meter ist bei diesem Bundle nicht enthalten, dieser müsste allerdings eh von einer Fachkraft installiert werden. Auch hier habe ich aber gute Nachrichten für euch: Die einfach zu installierende Do-it-Yourself-Lösung EcoTracker für knapp 85 Euro soll bald mit der Anker Solix Solarbank kommunizieren können. „Der Hersteller Anker arbeitet aktuell an der Integration des EcoTrackers. Das wird also zukünftig möglich werden“, schreibt das Team von EverHome.