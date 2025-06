Das sind die Neuerungen in iOS 26 Beta 2

Genau zwei Wochen nach der Präsentation und der ersten Beta liefert Apple das erste Update für iOS 26. Die zweite Developer-Beta steht ab sofort zum Download bereit und liefert bereits die ersten Verbesserungen. Die wichtigsten Veränderungen fassen wir in diesem Artikel für euch zusammen.

Mehr Kontrast für das Kontrollzentrum

Viel diskutiert wurde über die neue Liquid Glass Option des Kontrollzentrums. Und hier musste auch Apple einsehen: Mit dem durchsichtigen Design ist man wohl einen Schritt zu weit gegangen. Ab sofort wird der Hintergrund im Kontrollzentrum etwas verwaschener angezeigt, um die Buttons leichter lesbar zu machen.

Sollte euch das noch immer nicht reichen, kann die Transparenz mit den Bedienungshilfen nun noch etwas weiter verringert werden.

Anpassungen im App Store und in Safari

Im App Store gibt es einen neuen Bereich, den Entwicklerteams mit Informationen füllen müssen. Dort sollen später mal Informationen zu in Apps enthaltenen Bedienungshilfen angezeigt werden.

In der Wallet-App ist jetzt die Unterstützung für die von Apple auf der WWDC angekündigte Sendungsverfolgung integriert. Siri kann alle Mails scannen, um Sendungsnummern zu finden, auch wenn nicht mit Apple Pay bezahlt wurde.

In Safari ist der Button für einen neuen Tab in der Tab-Übersicht aus der oberen linken Ecke wieder zurück nach unten gewandert.

Außerdem gibt es einen neuen Klingelton „Alt 1“, ein neues Live Radio Widget für Apple Music sowie weiterführende Informationen zum Low Power Mode.

Wann kommt die erste Public Beta von iOS 26?

Apple hat die erste Public Beta für Juli angekündigt, so lange könnte es also nicht mehr dauern, bis jeder iOS 26 ohne große Hürden auf seinem iPhone ausprobieren kann. Im vergangenen Jahr wurde die erste Public Beta kurz nach der dritten Developer Beta von iOS 18 veröffentlicht. Wenn Apple den 2-Wochen-Rhythmus beibehält, könnte es zwischen dem 7. und 14. Juli so weit sein.