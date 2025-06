iOS 26: Kino-Modus für Videoaufnahmen auch in Dritt-Apps erlaubt

Während der Apple-Keynote zur WWDC 2025 vor zwei Wochen wurden die wichtigsten neuen Funktionen von iOS 26 vorgestellt. Viele kleinere Optimierungen und Neuerungen sind allerdings nicht erwähnt worden und kommen nach und nach ans Licht.

So auch geschehen mit einer Neuheit, die während einer WWDC 2025-Session für Entwickler und Entwicklerinnen präsentiert wurde: Mit iOS 26 werden auch Drittanbieter-Apps den Kino-Aufnahmemodus für Videos, der bislang der nativen Kamera-App von Apple vorbehalten war, verwenden können. Apple hat während der WWDC 2025-Session eine neue API vorgestellt, die es Dritt-Apps wie Kino oder Filmic Pro erlauben wird, diesen Modus auf Wunsch zu implementieren.

Der Kino-Modus wurde von Apple mit iOS 15 erstmals eingeführt und ist auf allen Smartphone ab dem iPhone 13 verfügbar. Der Modus ist inspiriert von Hollywood-Filmen und erlaubt es den iPhone-Nutzern und -Nutzerinnen, Videos mit einer geringen Schärfentiefe und automatischen Fokuswechseln zwischen den Motiven aufzunehmen.

MacRumors liefert dazu eine gute Erklärung:

„Der Cinematic-Modus verwendet eine Technik namens ‚Rack Focus‘, um den Fokus nahtlos von einem Motiv zum anderen zu verschieben. Dazu wird der Fokus auf das Motiv in einer Szene fixiert und der Hintergrund unscharf gestellt, um eine Tiefenschärfe zu erzielen. Wenn Sie anschließend die Kamera bewegen, um ein neues Motiv in den Mittelpunkt zu rücken, oder ein neues Motiv in die Szene eintritt, schaltet der Cinematic-Modus automatisch den Fokuspunkt auf dieses neue Motiv um und blendet den Hintergrund unscharf.“

Seit iOS 17 ist es zwar möglich, Kino-Videos in Drittanbieter-Apps abzuspielen und diese zu bearbeiten, nativ aufnehmen konnte man Videos mit diesem Modus allerdings nicht. Dazu war zunächst der Wechsel in Apples eigene Kamera-App notwendig. Dies wird sich mit der neuen Kino-API für Drittanbieter von Kamera-Anwendungen im Herbst ändern, die die API in ihre Apps einbinden können. Ein abschließendes Video zeigt den Kino-Modus in einem WWDC 2025-Video von Apple.