Die Top-Themen der Woche: Ein kleines Metallteil hat mich begeistert

Als ich am Freitag an meinem Schreibtisch im Büro saß, hätte ich schon fast davon ausgehen können, dass es sich schon um den Black Friday handelt. Weit gefehlt. Und auch wenn es bereits einige volle Angebote gab, wir bereits in der vergangenen Woche vorhergesagt, fehlt bei mir noch das Kribbeln, wirklich bei einem krassen Deal zuschlagen zu müssen.

Viel mehr hat mich ein kleines Metallteil begeistern können, vermutlich nur wenige Gramm schwer. Es handelt sich wohl um den kompaktesten Schlüsselanhänger für die Apple AirTags, der bisher erhältlich ist. Der flache Ring wird einfach unter dem Batteriedeckel eingelassen. Bedenken gab es, ob die Wasserdichtigkeit darunter leidet. Ob das wirklich so ist, habe ich bisher noch nicht überprüfen können – bei einem Schlüsselbund, den ich für gewöhnlich in der Hosentasche trage, ist es aber recht unwahrscheinlich, dass Wasser mal zur größten Gefahr werden wird. Mehr Eindrücke bekommt ihr in meinem Artikel.

Ansonsten bin ich mal gespannt, was die nächsten Tage noch zu bringen werden. Und ob einige Händler tatsächlich noch echte Highlights für den Black Friday aufgehoben haben.

