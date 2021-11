pCloud: 2 TB Cloud-Speicher als Lifetime-Lizenz für nur 245 Euro statt 980 Euro

Anzeige. Wir haben ja schon ein paar Mal auf den Cloud-Anbieter pCloud aufmerksam gemacht. Solltet ihr die letzte Rabattaktion verpasst haben, könnt ihr passend zum anstehenden Black Friday noch einmal ordentlich sparen. Der Lifetime-Plan mit 2 TB Speicherplatz ist 75 Prozent günstiger und kostet nur noch 245 Euro statt 980 Euro.

pCloud Premium Plus Lifetime 2 TB: Regulär 980 Euro, reduziert für 350 Euro, aktuell für nur 245 Euro (zum Angebot)

Ihr wollt eure Daten sicher in der Cloud speichern? Dann ist pCloud die richtige Anlaufstelle. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz agiert komplett DSGVO-konform und speichert eure Daten auf Servern in der Europäischen Union – die Server sind in Luxemburg stationiert. Natürlich erfolgt die Datenübertragung verschlüsselt.

Der Zugriff auf eure Daten kann auf jeder gängigen Plattform erfolgen. Es gibt Apps für iOS, Android, Mac, Windows und Linux, ebenso gibt es Browser-Erweiterungen für Chrome und Firefox. Die Apps sind gut strukturiert, lassen sich einfach bedienen und sind funktional. Ihr könnt eine Suche starten, Filteroptionen nutzen, Freigabe-Möglichkeiten anwenden, einen Passwortschutz festlegen und vieles mehr.

Insofern ihr keine Lust auf ein Abo habt und zudem eure Daten weder in den USA noch in Fernost speichern wollt, könnt ihr für kurze Zeit die lebenslange Lizenz mit 2 TB Speicherplatz günstiger erwerben. Während diese Lizenz häufig für 350 Euro angeboten wird, sind es aktuell nur 245 Euro.