iPhone selbst reparieren: Apple kündigt Self Service-Reparatur an

Ich persönlich bin seit dem iPhone 3GS nicht mehr auf die Idee gekommen, mein iPhone selbst zu reparieren. Allerdings ist mein feinmotorisches Geschick auch nicht sonderlich groß. Falls das bei euch anders aussieht, gibt es gute Nachrichten: Apple hat angekündigt, dass Kundinnen und Kunden ihre Geräte bald auch selbst reparieren können und den dafür notwendigen Zugriff auf Originalteile und Werkzeuge erhalten.

ie Self Service-Reparatur wird zunächst für iPhone 12 und iPhone 13 und danach auch für Mac Computer mit M1 Chip verfügbar sein. Diese Reparaturoption wird Anfang nächsten Jahres in den USA angeboten und im Laufe des Jahres 2022 auf weitere Länder ausgeweitet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Start zunächst mit drei ausgewählten Komponenten

Zugriff soll man zu Beginn zunächst auf die Komponenten erhalten, die besonders anfällig für beispielsweise Schäden sind. Apple nennt hier beispielsweise Display, Akku und Kamera. Später im nächsten Jahr soll man auch andere Ersatzteile erhalten können.

„Durch den besseren Zugang zu Apple-Originalteilen haben unsere Kundinnen und Kunden eine noch größere Auswahl, wenn eine Reparatur nötig ist“, sagt Jeff Williams, Chief Operating Officer von Apple. „In den letzten drei Jahren hat Apple die Anzahl der Standorte für Reparaturen mit Zugang zu Apple-Originalteilen, Werkzeugen und Schulungen fast verdoppelt und jetzt bieten wir eine Option für diejenigen, die ihre Reparaturen selbst durchführen möchten.“

Außerdem gibt uns Apple die folgenden Infos mit auf den Weg: