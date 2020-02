Die Top-Themen der Woche: iOS 13.4, Google & die Deutsche Bahn

In einer ziemlich ruhigen Apple-Woche können wir die Chance nutzen, uns auf das kommende iOS-Update zu freuen. Mit iOS 13.4, die erste Beta wurde vor wenigen Tagen veröffentlicht, behebt Apple nämlich einen nervigen Fehler: Die Toolbar in Mail, mit iOS 13 auf zwei Icons reduziert, wird mit dem kommenden Update wieder brauchbar gemacht. Was sich mit iOS 13.4 noch alles ändern wird, lest ihr in diesem Artikel.

Als ich am Samstag mit meinem Auto unterwegs war und Google Maps zur Navigation verwenden wollte, musste ich zwei Mal hinsehen. Den 15. Geburtstag des Kartendienst feiert das Unternehmen unter anderem mit einem komplett neuen Icon. Ein Anblick, an den ich mich erst einmal gewöhnen muss. Gefällt euch das neue Icon? Oder wünscht ihr euch lieber das alte zurück?

Und dann war ich mal wieder mit der Deutschen Bahn unterwegs, auf der Strecke vom Ruhrgebiet nach Berlin und zurück eine ziemlich entspannte Reiseoption. Nur eines bekommt man dort auch im neuen Jahrzehnt immer noch nicht hin: Halbwegs brauchbares WLAN. Ich erwarte ja wahrlich kein Video-Streaming in HD-Qualität, zumindest aber sollte man es hinbekommen, durchgängig und zuverlässig Webseiten in einer annehmbaren Geschwindigkeit öffnen zu können. Immerhin haben wir es ja auch geschafft, Züge mit mehr als 300 km/h durch die Gegend fahren zu lassen.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick