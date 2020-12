Die Top-Themen der Woche und der 24. Gewinner

Die Frage, was in den vergangenen Tagen wichtig war, kann man in dieser Woche wohl relativ einfach beantworten: Wir hoffen, dass ihr in diesem Jahr alle einen Gang herunter geschaltet habt und gesund geblieben seid. Es war für uns alle kein normales Weihnachten – das muss man auch einfach mal so akzeptieren.

Eine Sache hat sich in diesem Jahr allerdings nicht verändert: Unser Adventskalender. Auch dieses Mal konntet ihr das 24. Türchen über die Weihnachtstage hinweg öffnen und von dieser Möglichkeit haben mal wieder enorm viele Leser Gebrauch gemacht. Aus 6.121 Teilnehmern haben wir Fanny Z. als Gewinnerin gezogen und bereits per Mail kontaktiert.

Im Zusammenhang mit unserem Adventskalender möchte ich auch noch einmal DHL loben. Selbst die Pakete, die wir erst am 23. Dezember um 14:40 Uhr in die Packstation eingelegt haben, wurden noch an Heilig Abend geliefert. Da haben sich sicherlich einige Gewinner noch richtig gefreut. Das letzte Paket geht dann am Montag auf die Reise.

Falls ihr zu den Gewinnern zählt, würden wir uns übrigens tierisch über eine kleine Mail freuen, vielleicht sogar mit einem Foto von euch und dem Gewinn. Und falls ihr uns auch mal überraschen möchtet, gibt es ja unseren kleinen Amazon-Wunschzettel. Eines ist aber ganz sicher: Der appgefahren Adventskalender kommt in etwas mehr als 11 Monaten zurück.

Die Top-Themen der Woche im Überblick