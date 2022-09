Doppler HiFi Player für macOS: Jetzt Musik-Import aus der Music-App möglich

Mit Apples Musik-App gibt es bereits eine Möglichkeit, die eigene Musik in einer Bibliothek zu verwalten und zudem auch auf den Streamingdienst Apple Music zuzugreifen. Wer trotzdem nach Alternativen sucht, kann die auf die App Doppler setzen, die seit Juli des letzten Jahres neben der schon länger erhältlichen iOS-Variante auch in einer macOS-Version verfügbar ist.

Doppler richtet sich vor allem an Nutzer und Nutzerinnen, die eine eigene Musikbibliothek pflegen, die lokal gesichert ist, beispielsweise durch den Kauf von mp3-Dateien oder durch das Rippen von CDs. Die Anwendung unterstützt viele beliebte Formate wie MP3, WAV, AAC und FLAC und kommt mit zusätzlichen Features wie einer Cover-Suche, einem schnellen Zugriff auf zuletzt hinzugefügte Inhalte sowie Wiedergabelisten, das Zusammenfügen von Alben und einer iPhone-Synchronisation daher.

Nun hat das Entwicklerteam von Brushed Type Doppler für macOS in Version 2.1 veröffentlicht. Laut Info im hauseigenen Blog ist v2.1 „das größte Update für die macOS-App von Doppler seit ihrer Einführung im letzten Jahr“. Die Aktualisierung konzentriert sich auf drei wichtige Bereiche der App: Einrichtung, Speicherung und Organisation.

Individueller Ordner zum Speichern der Doppler-Songs

Mit Version 2.1 ist es nun unter anderem erstmals möglich, eine bestehende Musikbibliothek aus der Apple Music-App oder aus iTunes zu importieren. Wenn man Doppler zum ersten Mal öffnet, lässt sich nun „Importieren aus Music“ als Option auswählen, um die eigene Musikbibliothek einzurichten.

„Doppler verbindet sich mit der Musik-App auf deinem Mac und importiert all deine Songs und Wiedergabelisten. Wenn du deine Musikbibliothek in Doppler importierst, werden nicht nur die Songs und Wiedergabelisten kopiert, sondern auch automatisch einige der ‚Metadaten‘, die du im Laufe der Jahre gesammelt hast. Die Anzahl der Wiedergaben, das Datum der Aufnahme in die Bibliothek und der Status deiner Lieblingssongs bleiben in Doppler erhalten.“

So berichtet das Doppler-Team im Blog. Wichtig zu wissen: Doppler in v2.1 unterstützt aktuell keine smarten Playlists oder Sterne-Bewertungen. Eine weitere neue Funktion von Version 2.1 ist die Möglichkeit, den Ordner zu ändern, in dem Doppler-Songs gespeichert werden sollen. Das Feature war bereits seit einiger Zeit als Betaversion verfügbar und steht nun allen Usern vollumfänglich bereit. Mit dieser Funktion kann man beispielsweise den Doppler-Ordner auch auf einem externen USB-Laufwerk speichern. Zudem verbessert die Aktualisierung die Integration mit Dritt-Apps für Metadaten wie Meta, Mp3tag und Yate.

Die macOS-Version von Doppler kann auf der Website des Entwicklerteams ab macOS 11 Big Sur kostenlos heruntergeladen und dann sieben Tage lang vollumfänglich ausprobiert werden. Im Anschluss lässt sich die Vollversion des Music Players dann zum Kaufpreis von 30 USD erwerben. Die iOS-Version (App Store-Link) von Doppler findet sich im deutschen App Store zum Download.