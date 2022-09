Jabra Elite 5: Neues True Wireless-Modell mit ANC und 7 Stunden Akkulaufzeit

Jabra, der dänische Hersteller von Audio-, Video- und Collaboration-Lösungen, hat am gestrigen 1. September 2022 die neuen Jabra Elite 5 vorgestellt. Das neue Modell ist die jüngste Ergänzung seiner True Wireless-Serie.

Ausgestattet mit einer innovativen Audiotechnologie, der Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) basierend auf dem Qualcomm QCC3050 Bluetooth Chipset, ermöglichen die Jabra Elite 5 stets maximale Konzentration bei allen Tätigkeiten und Situationen. Hybrid ANC verwendet Feedback-Mikrofone an der Innenseite des Ohrs und Feedforward-Mikrofone an der Außenseite. Die ANC-Leistung ist daher weniger empfindlich gegenüber der Positionierung der Ohrhörer im Ohr und gewährleistet eine zuverlässigere Geräuschunterdrückung über einen größeren Frequenzbereich. So können noch mehr unterschiedliche Geräusche zuverlässig gefiltert werden, sowohl bei Anrufen als auch beim Musikhören. Dazu sind sie auch nach sieben Stunden Musikgenuss (28 Stunden Akkulaufzeit mit Case) bequem zu tragen und verfügen über eine IP55-Zertifizierung sowie einen anpassbaren Equalizer.

Eine weitere Besonderheit ist die 6-Mikrofon-Anruftechnologie: Ständig aktive externe Mikrofone filtern Umgebungsgeräusche, zusätzliche interne Mikrofone unterstützen die Stimme, wenn es besonders windig ist. Darüber hinaus bieten die kompakten In-Ear-Kopfhörer ausgewogenen Sound dank 6-mm-Treibern sowie den Codecs SBC, AAC und Qualcomm aptX. Zusätzlich verfügen die Jabra Elite 5 über Spotify Tap Playback.

Support für Bluetooth-Multipoint, Google Assistant und Alexa

Neben dem stylischen und unauffälligen Gehäuse liefern die neuen In-Ears von Jabra auch ein nahtloses Verknüpfen von weiteren Geräten und Apps. Die erweiterte Konnektivität, die Arbeit und Unterhaltung an jedem beliebigen Ort ermöglichen, wird durch Bluetooth-Multipoint, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, Google Assistant und Alexa Built-In (Sprachsteuerung) ermöglicht.

Das sind die technischen Spezifikationen des Jabra Elite 5 im Detail:

Verbesserte Hybrid Active Noise Cancellation dank Qualcomm QCC3050 Bluetooth SoC

6-Mikrofon-Anruftechnologie mit Windgeräuschunterdrückung

Atemberaubender Sound dank leistungsstarker 6-mm-Treiber

Anpassbarer EQ und Spotify Tap Playback

Bis zu 7 Stunden Musikgenuss mit aktiviertem ANC (bis zu 28 Stunden mit kabellosem Ladecase)

Qualcomm aptX Audio

Google Assistant und Alexa Built-In integriert für die freihändige Bedienung von unterwegs

Einfaches Koppeln mit Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair

Bluetooth-Multipoint für die Verknüpfung von zwei Geräten gleichzeitig

IP55-zertifizierter Schutz gegen Staub und Wasser

Die Jabra Elite 5 sind ab sofort im ausgewählten Handel zu einem UVP von 149 Euro erhältlich. Auch bei Amazon sind die beiden Farbvarianten Titanium Black und Gold Beige für jeweils 149,99 Euro bereits lieferbar.