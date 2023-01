Ebenfalls bei Lidl: Bluetooth-Küchenwaage mit App-Anbindung

Erst gestern haben wir euch den neuen smarten Wasserkocher der Lidl-Hausmarke Silvercrest im Detail vorgestellt. Heute wollen wir euch ein weiteres Produkt zeigen, das ihr ab Donnerstag in eurer Lidl-Filiale kaufen könnt. Die Rede ist von der smarten Silvercrest Küchenwaage „SKWS 5 A1“, die für 17,99 Euro auch online bestellt werden kann.

Schauen wir zunächst mal auf den Preis. Eine stinknormale Küchenwaage bekommt man im Online-Handel durchaus schon für unter 10 Euro. Bei einem vergleichbaren Design ist man durchaus mit 15 Euro dabei. Ein ebenfalls mit einer vergleichbaren App-Anbindung ausgestattetes Modell habe ich auf Amazon für knapp 30 Euro entdecken können. Preislich ist die smarte Silvercrest Küchenwaage aus meiner Sicht gut mit dabei.

Die wichtigste Nachricht zuerst: Die 20 x 16 x 2 Zentimeter große Küchenwaage kann natürlich so genutzt werden, wie ihr es von einer klassischen Küchenwaage kennt: Einschalten, Auflegen, Ablesen. Der Einschalt-Knopf dient gleichzeitig auch als Tara, außerdem gibt es einen Unit-Knopf, mit dem zwischen verschiedenen Maßeinheiten gewechselt werden kann. Abgewogen werden kann grammgenau bis 5 Kilogramm.

Funktionen der smarten Silvercrest Küchenwaage in der Lidl Home App

Die leider nur mit drei (mitgelieferten) AAA-Batterien und nicht mit einem integrierten Akku ausgestattete Küchenwaage kann per Bluetooth mit der Lidl Home App gekoppelt werden. Im Mittelpunkt steht dann eine Lebensmittel-Datenbank, in der tausende verschiedene Produkte und Speisen zu finden sind. Ganz egal ob frisches Obst, komplette Gerichte oder konkrete Lebensmittel.

Mit dieser Datenbank will Lidl es euch erleichtern, über den Tag hinweg Kalorien zu zählen. Im Prinzip sieht der Ablauf wie folgt aus: Einzelne Lebensmittel oder komplette Speisen werden auf die Waage gestellt und mit der App erfasst. Am Ende des Tages könnt ihr dann in der App sehen, wie viele Kalorien ihr zu euch genommen habt.

Ein paar kleine Beispiele gefällig? Eine 649 Gramm schwere Portion Spaghetti Bolognese soll 863 Kalorien haben. 125 Gramm Lindt Vollmilch-Schokolade kommen auf 715 Kalorien und ein 260 Gramm schwerer Pink Lady Apfel hat 144 Kalorien. Und wenn man gerade unterwegs ist und die Waage nicht zur Hand hat, kann man in der App auch manuell Speisen und Lebensmittel hinzufügen.

Zusammen mit euren persönlichen Daten, wie etwa Größe, dem aktuellen Gewicht und dem Zielgewicht kann so ermittelt werden, wie viele Kalorien ihr euch pro Tag erlauben könnt. In einem Ernährungsbericht werden die Mahlzeiten sogar aufgeschlüsselt und die verschiedenen Nährwerte addiert. Obendrauf bietet die App noch 50 Rezepte für „smartes Kochen“, bei denen ich den Mehrwert aber nicht erkennen kann.

Klingt nach einem guten Konzept, allerdings sollten man viele Werte als Durchschnitt ansehen. Eine Portion Spaghetti Bolognese kann gar nicht immer 863 Kalorien haben. Wie wurde die Soße zubereitet? Welche Zutaten wurden verwendet? Wer wirklich exakt die Kalorien bestimmen möchte, muss alle Nährwerte erfassen, für einen soliden Überblick sind die Angaben aber okay. Davon ab gibt es natürlich auch fixe Werte, wie zum Beispiel bei der Lindt-Schokolade.

Die Idee ist am Ende ja ziemlich simpel: Man nimmt ab, wenn man mehr Kalorien verbraucht, als man zu sich genommen hat. Die Erfassung der aufgenommenen Kalorien funktioniert mit der Lidl Home App und der smarten Küchenwaage prima, auch wenn es natürlich mit Aufwand verbunden ist. Eine Sache fehlt allerdings: Zusätzlich verbrauchte Kalorien durch sportliche Aktivitäten. Optimal wäre aus meiner Sicht natürlich eine Anbindung an Apple Health, generell wäre aber eine manuelle Option wünschenswert.