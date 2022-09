Echo Show 10 & 15: Große Alexa-Displays erstmals reduziert

Falls ihr schon länger ein Auge auf den Echo Show 10 mit dem drehbaren Bildschirm oder den noch größeren Echo Show 15 Bilderrahmen geworfen habt, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, ernsthaft über den Kauf nachzudenken. Beide Alexa-Devices sind aktuell zum ersten Mal reduziert erhältlich.

Der Echo Show 10 der dritten Generation ist von 249,99 auf nur noch 179,99 Euro reduziert, das entspricht einem Rabatt von 28 Prozent. Das große Feature dieses Smart Speakers: Auf Wunsch kann sich das Display automatisch in die Richtung drehen, in der ihr euch gerade befindet. Das ist natürlich vor allem dann spannend, wenn man den Echo Show 10 an einer Stelle platziert, bei der er sich möglichst gut von links nach rechts drehen kann.

Echo Show 10 (3. Generation) | Hochauflösendes Smart Display mit Bewegungsfunktion und Alexa,... Entwickelt, um Ihren Bewegungen zu folgen – Der 10,1-Zoll-HD-Bildschirm bewegt sich automatisch, sodass Videoanrufe, Rezepte und Serien jederzeit im...

Bleiben Sie im Bild – Während Videoanrufen mit Freunden und Familie oder bei Fotoaufnahmen garantieren die 13-MP-Kamera, die automatische...

Noch etwas neuer auf dem Markt ist der Echo Show 15. Der „smarte“ Bilderrahmen mit Alexa-Integration ist erst in diesem Jahr in Deutschland gestartet. Auch ihn könnt ihr jetzt erstmals reduziert kaufen: Der Preis ist von 249,99 auf 209,99 Euro gefallen. Hier solltet ihr euch aber vorher unbedingt überlegen, wo ihr den Echo Show 15 platzieren möchtet. Zwar gibt es auch einen Standfuß, viel mehr Sinn macht aber die Installation an der Wand.

