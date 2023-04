Ecovacs Goat G1: Neuer Mähroboter ohne Begrenzungsdraht

Der asiatische Hersteller Ecovacs ist uns bisher vor allem für seine Saug- und Wischroboter ein Begriff. Wir haben euch ja zum Beispiel schon den Deebot X1 Omni ausführlich vorgestellt. Nun hat sich Ecovacs gedacht: Was im Innenbereich fein säuberlich durch die Gegend fahren kann, dass muss doch auch draußen im Garten klappen.

Herausgekommen ist der Ecovacs Goat G1, der erste Mähroboter des Unternehmens. Ab sofort könnt ihr den Gartenhelfer für 1.599 Euro kaufen, beispielsweise bei Amazon oder auch im nächsten Obi-Baumarkt. Die wichtigsten Features des Mähroboters wollen wir euch in diesem Artikel vorstellen.

Ecovacs Goat G1 lernt Garten per App kennen

Das wohl wichtigste Feature des Ecovacs Goat G1 ist der Verzicht auf einen Begrenzungsdraht, der bislang für Roboter dieser Art üblich war. Stattdessen helfen mindestens zwei der sogenannten Navigationsbaken, die an der Rasenkante platziert werden, dass der Roboter den richtigen Weg finden und nicht das Gelände verlässt. Darüber hinaus verfügt der Ecovacs Goat G1 über GPS, Ultrabreitband-Technologie und Trägheitsnavigation.

Die Einrichtung müsst ihr euch wie folgt vorstellen: Nachdem alles aufgestellt und angeschlossen ist, steuert ihr den Roboter mit dem iPhone wie in einem Videospiel durch den Garten, um ihm die Grenzen des Rasens zu zeigen. Danach können in der App virtuelle Grenzen und Zonen festgelegt werden. Wie das funktioniert, hat Andreas von Spiel und Zeug schon in einem sehr ansehnlichen Video festgehalten.

Das sind aber längst noch nicht alle wichtigen Funktionen des Ecovacs Goat G1. Hier eine kleine Übersicht über das, was der Roboter noch alles drauf hat.

Hindernisvermeidung: Dank Kamera und KI-Chip erkennt der Ecovacs Goat G1 Personen und Gegenstände, um diesen auszuweichen. Wenn mal ein Werkzeug oder Spielzeug auf dem Rasen liegen bleibt, ist das kein Problem.

Intelligente Routenplanung: Der Roboter fährt nicht kreuz und quer durch den Garten, sondern verfolgt eine intelligente Route, die für gleichmäßige Streifen und ein perfektes Schnittbild sorgen soll. Die Schnitthöhe lässt sich per App in 13 Stufen von 3 bis 6 Zentimeter einstellen.

Weitere Features im Überblick

Mähroboter ohne Draht schafft 600 m² pro Tag

360°-Panoramakamera zur Überwachung mit Echtzeitscans

150°-Fischaugekamera mit einer Sichtweite von 100 m zur Erkennung von Hindernissen

Mähplan per App konfigurierbar

Datenschutz TÜV Rheinland zertifiziert

Noch ist ja nicht die Zeit gekommen, in der sich ein Mähroboter so wirklich beweisen kann. Mit etwas Glück kommen wir noch an ein Testgerät, um den Ecovacs Goat G1 in den kommenden Monaten noch einmal selbst in einem großen Garten ausprobieren zu können.