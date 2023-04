Techniker stattet AirPods mit Kabel und USB-C-Connector aus

Dass Apple seine Produkte in der Regel so designt, dass sie schwer bis gar nicht zu reparieren sind, dürfte bekannt sein. Der Hardware-Berater Ken Pillonel zeigt in seinem neuesten Projekt, wie er Apples AirPods mit einem Kabel und einem USB-C-Connector ausstattet, um das Ladecase obsolet zu machen.

Besonders Apples AirPods-Modelle bekommen schlechte Noten, wenn es um deren Reparierbarkeit geht. Auf der Website iFixit schneiden die AirPods beispielsweise stets mit 0 von 10 Punkten ab. Die Premium-Kopfhörer sind so gebaut, dass es unmöglich ist, Einzelteile auszubauen und zu ersetzen ohne andere Bestandteile dabei in Mitleidenschaft zu ziehen. Anders gesagt zwingt Apple seine Kunden dazu, neue AirPods zu kaufen, wenn die alten defekt sind. Da die Akkus im Laufe der Zeit an Leistungsfähigkeit verlieren, sind die AirPods gewissermaßen als Wegwerf-Produkt konzipiert.

Mit seinem neuen Projekt möchte Ken Pillonel genau auf diese Problematik hinweisen und Menschen dazu motivieren, einen möglichen Kauf der AirPods noch einmal zu überdenken.