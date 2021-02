Epic Games verschenkt Absolute Drift für Mac und Windows

Absolute Drift könnte euch bekannt vorkommen, denn das Spiel ist auch für iPhone und iPad verfügbar. Falls ihr auf dem Mac spielen wollt, könnt ihr euch Absolute Drift im Epic Games Store jetzt kostenlos laden.

In Absolute Drift geht es aber nicht darum, dass Ziel besonders schnell als Erster zu erreichen, sondern mit gekonnten Drifts zu punkten. Auf Gegner trifft man in Absolute Drift nicht, aber auch so hat man alle Hände voll zu tun. Man muss das Heck des kleinen Autos zum Ausbrechen bringen, ohne die Kontrolle zu verlieren. Und so rutscht man durch eine kleine Miniatur-Welt und kleine Rennstrecken, um immer wieder ein bisschen besser zu werden.

Zu Beginn ist das komplett in deutscher Sprache lokalisierte Absolute Drift schon ein wenig frustrierend. Die Fahrphysik ist absolut gelungen und nachvollziehbar, allerdings ist Driften eben auch kein Kinderspiel. Es kommt nicht nur auf die Lenkung an, sondern vor allem auch auf die richtige Dosierung des Gaspedals.

Rage 2 für Windows ebenfalls gratis

Windows-Gamer können sich zusätzlich Rage 2 kostenlos laden. Es handelt sich um einen Ego-Shooter, der ab 18 Jahren freigegeben ist.