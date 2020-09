Epic Games verschenkt „Into The Breach“ für Mac und Windows

Lässt man den Streit zwischen Epic und Apple außen vor, kann man wöchentlich im Epic Games Store kostenlos Spiele abstauben. Ab heute gibt es das rundenbasierte Strategiespiel „Into The Breach“ kostenlos – ihr spart 14,99 Euro. Die Entwickler sind Subset Games, die auch für das tolle Spiel „Faster Than Light“ verantwortlich sind.

Steuere mächtige Mechs aus der Zukunft, um eine außerirdische Bedrohung zu besiegen. In diesem rundenbasierten Strategiespiel der Macher von FTL stellt jeder Versuch, die Welt zu retten, dich vor eine neue zufällig generierte Herausforderung.

Der Download ist rund 250 MB groß und setzt Windows 7 oder macOS 10.7 und neuer voraus.