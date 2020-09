Dropbox: Jetzt mit automatischem Import von Facebook-Videos und -Fotos

Das Durchforsten der vielen Dateien, die sich im Laufe der Zeit ansammeln, kann eine große Herausforderung darstellen, besonders, wenn es sich um Fotos und Videos handelt. Davon häufen sich Tausende auf verschiedenen Geräten, in sozialen Netzwerken und Apps an – und das schneller, als einem lieb ist. Dropbox (App Store-Link) stellt daher eine neue Integration vor, mit der sich Fotos und Videos mit nur wenigen Klicks aus Facebook importieren lassen. Mit dieser neuen Funktion wird die gesamte Foto- und Videobibliothek von Facebook ohne größeren Aufwand sicher nach Dropbox übertragen.

Nach der Auswahl, ob man Fotos oder Videos importieren möchte, verbindet man Facebook mit dem Dropbox-Konto und bestätigt den Vorgang. Die Dateien werden im Hintergrund übertragen – man muss den Computer also nicht eingeschaltet lassen oder eine Statusleiste im Blick behalten. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird eine Benachrichtigung gesendet und die Dateien erscheinen in einem neuen, extra für die Übertragung von Fotos erstellten Ordner. Dort sind alle Dateien nach Alben gruppiert und lassen sich ganz individuell organisieren.

Standardmäßig sind Dateien als privat eingerichtet

Auch auf Sicherheit wurde von Seiten der Entwickler Wert gelegt. „Da alle Inhalte sicher in Dropbox gespeichert sind, lässt sich unkompliziert festlegen, wer Zugriff auf die Fotos und Videos hat“, berichtet das Dropbox-Team. „Standardmäßig sind die Dateien privat und können für alle, für niemanden oder auch nur für ganz bestimmte Nutzer freigegeben werden.“

Dropbox ist weiterhin kostenlos als Universal-App für iOS sowie als Desktop-Anwendung für macOS, Windows sowie für Android-Geräte erhältlich. In der Basisversion bekommen Nutzer 2 GB an kostenlosem Cloud-Speicher zur Verfügung gestellt, das Plus-Abo mit 2 TB an Speicherkapazität ist für 11,99 Euro/Monat bzw. 9,99 Euro/Monat bei jährlicher Abrechnung erhältlich.