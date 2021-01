Eve Energy: Beliebte HomeKit-Steckdose heute für 24,99 Euro im Angebot

Update um 8:19 Uhr: Jetzt könnt ihr die Eve Energy zum gleichen Preis auch bei Amazon bestellen!

Gestern Abend hat uns eine E-Mail aus dem Hause Eve Systems erreicht. Wir sollen doch am Dienstag mal einen Blick in den Online-Shop von Otto werfen, denn dort wäre der Eve Energy Zwischenstecker im Angebot. Gesagt, getan: Ihr könnt das beliebte HomeKit-Zubehör heute für 24,99 Euro (zum Angebot) kaufen. Ein wirklich starker Preis, der sogar den Prime Day und Black Friday noch einmal unterbietet.

Zudem handelt es sich laut Angaben von Eve Systems um die aktuelle Generation der HomeKit-Steckdose. Das ist nicht ganz unwichtig, denn immerhin unterstützt die Eve Energy in diesem Fall schon den zukunftsweisenden neuen Standard Thread. Aktuell kann in Verbindung mit dem Apple HomePod Mini ein Mesh-Netzwerk aufgebaut werden, dass die Reichweite der sonst nur mit Bluetooth ausgestatteten Geräte verbessert. In den nächsten Jahren wird in diese Richtung noch sehr viel passieren, da sind wir uns sicher.

Was die Eve Energy sonst noch kann, dürfte allgemein bekannt sein: Ihr bekommt eine recht kompakte schaltbare Steckdose, die komplett auf HomeKit setzt. Ihr könnt sie per App steuern, Siri verwenden oder Automationen erstellen. Auch feste Zeitpläne sind natürlich problemlos möglich.

24,99 Euro sind ein starker Preis, denn der Internet-Preisvergleich liegt aktuell bei 37,98 Euro. Für normale Besteller kommen noch 5,95 Euro Versandkosten hinzu, wobei Neukunden nach der Registrierung in den ersten sechs Monaten von kostenloser Lieferung profitieren. Und das macht den Deal dann so richtig spannend.

Eve Energy Schalten Sie mit der smarten Steckdose Ihre Leuchten und Geräte per App oder Siri ein und aus, und behalten Sie den Stromverbrauch im Blick. Oder legen Sie mühelos Zeitpläne an, die Stehleuchten, Weihnachtsbeleuchtung, Luftentfeuchter und viele andere Geräte automatisch schalten – unabhängig von iPhone oder Internet. 37,98 EUR 24,99 EUR jetzt kaufen