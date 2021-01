Für die Kids: Vier Tonie-Hörfiguren kaufen und nur drei bezahlen

Am Wochenende haben wir euch bereits kurz auf das Gutscheinheft von MediaMarkt aufmerksam gemacht, der bisherige Bestseller ist sicherlich der Philips Hue Play Gradient Lightstrip in Verbindung mit der Hue Bridge und der HDMI Sync Box – so stattet ihr jeden Fernseher mit Ambilight-ähnlichen Effekten aus. Aber nicht nur für Papa und Mama gibt es spannende Deals, sondern auch für die Kids.

Toniebox Hörfiguren bei MediaMarkt (zum Angebot)

Möglicherweise gab es ja zu Weihnachten eine Toniebox, drei Stück haben wir ja in unserem Adventskalender verlost. Wer noch ein paar Tonie-Hörfiguren benötigt, wird aktuell ebenfalls bei MediaMarkt fündig. Noch bis zum 13. Januar um 9:00 Uhr kann man vier Tonies aussuchen, muss aber nur drei bezahlen. Das macht im besten Fall einen Rabatt von 25 Prozent. Abgesehen von einigen ausverkauften Highlights ist die Auswahl wenige Tage nach dem Start der Aktion auch noch sehr gut.

So ist beispielsweise die neue Peppa Wutz Figur noch genau so verfügbar wie die Eiskönigin. Auch der Pumuckl, Benjamin Blümchen und der Grüffelo mischen mit. Also so ziemlich alles, was Kinderherzen aktuell höher schlagen lässt. Insgesamt habt ihr rund 250 Figuren zu Auswahl, da dürfte für jeden etwas dabei sein.