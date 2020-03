Eve Movie Night: HomeKit-Bundle heute 20 Euro günstiger kaufen

Bei Cyberport ist heute der smarte Winterschlussverkauf gestartet. Im Winter-Sale gibt es zahlreiche Angebote aus den Bereichen „Clever heizen“, „Smart beleuchten“ oder auch „Richtig sicher“. Eines der Highlights der Aktion kommt aus dem Hause Eve Systems: Das Eve Movie Night Bundle.

Dieses Bundle ist erst im vergangenen Spätherbst auf den Markt gekommen und preislich ohnehin schon attraktiv. Normalerweise kostet es 99,95 Euro und beinhaltet eine Eve Energy Steckdose (Preisvergleich: 44 Euro) sowie einen Eve Light Strip (68 Euro).

Eve Movie Night Bundle bei Cyberport für 79,90 Euro

Man muss also kein großer Rechenkünstler sein, um zu erkennen, dass das Bundle preislich recht attraktiv ist. Zumal ihr es bei Cyberport aktuell sogar für 79,90 Euro bekommt. Die Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro entfallen, wenn ihr die Bestellung in einer Cyberport-Filiale in eurer Nähe abholt.

Das erwartet euch bei den beiden HomeKit-Produkten

Die Eve Energy ist eine recht kompakte smarte Steckdose. Sie kann per Bluetooth angesteuert und per App oder Siri geschaltet werden. Ebenso ist eine Einbindung in Automationen kein Problem, beispielsweise innerhalb von Zeitplänen. Zudem erlaubt es euch die Eve-App, den Stromverbrauch zu messen.

Der Eve Light Strip ist ein zwei Meter langer LED-Leuchtstreifen, der 16 Millionen verschiedene Farben anzeigen kann. In welcher Farbe er leuchten soll, bestimmt ihr dabei ebenfalls per App oder Siri-Sprachbefehl. Eine Besonderheit: Der Light Strip ist einer der wenigen Produkte von Eve Systems, die per WLAN und nicht per Bluetooth funken.