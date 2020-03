Notability: Praktische Notizen-App so günstig wie seit 2016 nicht mehr

Alleine ein Blick auf die Bewertungen reicht hier aus: Das seit 2015 im App Store erhältliche Notability (App Store-Link) kommt bei über 12.000 Bewertungen auf sehr gute 4,7 von 5 möglichen Sternen. Normalerweise kostet die Anwendung für iPhone und iPad stolze 9,99 Euro, aktuell könnt ihr für 4,49 Euro zuschlagen. So günstig war Notability seit 2016 nicht mehr.

Mit Notability können Anwender kreativ und produktiv sein und so Notizen anfertigen, PDFs bearbeiten, Ideen festhalten, Vorlesungen aufnehmen, Audio-Feedback geben und vieles mehr. Dank einer iCloud-Anbindung sind alle mit der App erstellten Ideen, Skizzen und Dokumente auf allen Geräten synchronisiert, zudem gibt es eine Backup-Funktion, Multitasking auf kompatiblen iDevices, eine Spotlight-Suche und auf dem iPad eine Unterstützung für den Apple Pencil.

Neben handschriftlichen Eingaben kann man in Notability die Tastatur verwenden, Fotos hinzufügen, Audio-Kommentare einfügen und mit vielen verschiedenen Werkzeugen arbeiten. Die Handhabung der App ist dabei denkbar einfach: Am oberen Displayrand befindet sich die Menüleiste, in der aus verschiedenen Pinseln und Werkzeugen gewählt werden kann. Über eine erweiterte Tastatur werden je nach getroffener Auswahl individuelle Optionen angezeigt. So lässt sich Text färben oder auch die Stärke des Pinsels einstellen. Selbstverständlich können einzelne Aktionen per Fingertipp auch einfach wieder rückgängig gemacht werden.

Klickt euch bei Interesse einfach mal durch den App Store. Die zahlreichen positiven Bewertungen und Rezensionen sprechen für sich. Und falls euch das noch nicht genügt, gibt es im Anschluss noch ein kleines Video, das Notability im direkten Vergleich mit GoodNotes zeigt, einer weiteren Empfehlung in diesem Segment.