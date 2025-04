Faltbares iPhone: Display-Auflösung und Kamera unter dem Display geleakt

Apple arbeitet weiterhin intensiv an einem faltbaren iPhone – dem sogenannten „iPhone Fold“ – und neue Leaks liefern jetzt spannende Details zu den Bildschirmauflösungen und der Kameratechnologie des kommenden Geräts.

Laut einem Leak des bekannten Weibo-Accounts Digital Chat Station soll das faltbare iPhone über ein buchähnliches Design mit zwei Displays verfügen. Das innere faltbare Display misst demnach etwa 7,76 Zoll und bietet eine Auflösung von 2.713 x 1.920 Pixeln. Besonders interessant: Apple setzt hier angeblich auf eine Kamera unter dem Display – eine Technologie, die das Design besonders schlank wirken lässt.

Das äußere Display, das bei geschlossenem Zustand des Geräts verwendet wird, ist 5,49 Zoll groß und soll eine Auflösung von 2.088 x 1.422 Pixeln besitzen. Hier kommt laut Leak eine klassische Loch-Kamera zum Einsatz.

Bereits zuvor hatte Digital Chat Station berichtet, dass das innere Display ein Seitenverhältnis von 4:3 aufweisen wird – eine Angabe, die vom renommierten Analysten Ming-Chi Kuo inzwischen bestätigt wurde. Kuo bezeichnete den inneren Bildschirm zudem als „faltenfrei“, was auf ein besonders hochwertiges und langlebiges Panel hindeutet.

Touch ID statt Face ID?

Während bisher noch keine endgültige Bestätigung für eine Under-Display-Kamera vorliegt, hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Apple auch ein faltbares iPad entwickelt – mit ähnlicher Kameratechnologie. Laut Digital Chat Station könnte dieses Gerät sogar über Face ID unter dem Display verfügen. Es wäre denkbar, dass Apple hier eine einheitliche Designstrategie für seine faltbaren Produkte verfolgt.

Analyst Kuo vermutet zudem, dass das faltbare iPhone auf Face ID verzichten und stattdessen mit einer seitlich integrierten Touch ID-Taste ausgestattet sein wird – vermutlich, um wertvollen Platz im Inneren zu sparen. Die Hauptkamera auf der Rückseite soll aus zwei Linsen bestehen.

Marktstart und Preis

Laut Bloomberg-Reporter Mark Gurman plant Apple die Markteinführung des faltbaren iPhones für das Jahr 2026 – mit einem erwarteten Preis von rund 2.000 US-Dollar. Der ebenfalls gut vernetzte Analyst Jeff Pu berichtet, dass sich das Gerät aktuell in der NPI-Phase (New Product Introduction) bei Fertigungspartner Foxconn befindet. Die Massenproduktion soll demnach in der zweiten Jahreshälfte 2026 anlaufen.

Gurman zufolge wird das faltbare iPhone stark von den technologischen Fortschritten beim iPhone 17 Air profitieren, das in diesem Jahr das bisherige „Plus“-Modell ersetzen soll. Verbesserungen bei Display, Akku, Modem und Prozessor könnten direkt in die Entwicklung des neuen Formfaktors einfließen.

Foto: EverythingApplePro.