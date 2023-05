Feuerwear: Lightline-Kollektion wird am 24. Mai verkauft

Es ist in den letzten Jahren zur Tradition geworden und war aufgrund der Server-Endpässe immer eine sehr spannende Angelegenheit: Die Lightline-Kollektion des Zubehör-Herstellers Feuerwear. Taschen, Hüllen, Rucksäcke und sonstige Gimmicks werden nur an einem Tag im Jahr in dieser besonderen Farbe verkauft.

Die heiß begehrte Sonderedition aus neongelbem Feuerwehrschlauch wird in diesem Jahr am 24. Mai verkauft. Wie in den letzten Jahren auch erfolgt der Verkauf der Produkte in drei Etappen. Um 8:00, 12:00 und 17:00 Uhr werden neue Unikate von allen Produkten freigeschaltet. So habt ihr zwei weitere Chancen, wenn es beim ersten Mal mit eurem Wunschprodukt nicht klappen sollte.

Vier neue Feuerwear-Produkte in der Lightline-Kollektion

Feuerwear recycelt ausgemusterte Feuerwehrschläuche zu hochwertigen Produkten. Der extrem begehrte neongelbe Schlauch ist dabei die seltenste Farbe, die bei uns zum Recyceln eingeht. Wir sammeln diese Schätze separat und fertigen dann einmal im Jahr Feuerwear-Unikate in neongelb: die legendäre Lightline-Sonderedition.

Erstmals mit dabei sind in diesem Jahr vier neue Produkte: Das Notizbuch Percy, das Hunde-Halsband Timmy, der Blumentopf Flora und die Untersetzer Jules. Auf der Aktionsseite gibt es ganz unten aber auch schon eine Übersicht aller anderen Produkte, die ihr am 24. Mai in Neongelb bekommt.

Mehr von Feuerwear entdecken