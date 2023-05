Fire TV Stick 4K Max mit WiFi 6 jetzt für 44,99 Euro statt 74,99 Euro

Der beste Fire TV Stick 4K Max (Amazon-Link) bietet mit WiFi 6 besonders schnelle Verbindungen und bietet auch ein Bild-in-Bild-Live-Video, insofern unterstützt. Mit einem Quad-Core-Prozessor mit 1,8 GHz und 750-MHz-GPU gibt es hier die meiste Power, natürlich werden auch 4K und Dolby Atmos unterstützt.

Der Fire TV Stick wird per HDMI an den TV angeschlossen, zudem benötigt er Strom. Danach könnt ihr diverse Apps installieren, neben Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, WOW und Co, stehen auch ARD, ZDF, Arte und diverse andere Apps zum Download bereit.

Aktuell müsst ihr für den Fire TV Stick 4K Max nur 44,99 Euro statt 74,99 Euro bezahlen.

Wer noch ein wenig Geld sparen, aber nicht auf 4K verzichten möchte, greift zum Fire TV Stick 4K (Amazon-Link). Der Dauerbrenner bietet ebenfalls eine Alexa-Sprachfernbedienung, kommt aber ohne WiFi 6 aus und bietet einen leicht schlechteren Prozessor. Aktuell gibt es diese Version für nur 34,99 Euro statt 69,99 Euro.

Die noch relativ neue Alexa-Sprachfernbedienung Pro (Amazon-Link) ist heute auch reduziert und bietet praktische Extras. Unter anderem gibt es beleuchtete Tasten sowie zwei frei programmierbare Tasten. So könnt ihr mit den beiden Tasten nicht nur eine App eurer Wahl öffnen, sondern auch einen beliebigen Alexa-Befehl ausführen. Und hier sind die Möglichkeiten ja nahezu unbegrenzt, auch was die Steuerung des Smart Home angeht. Hinzu kommen vier Sondertasten für den Schnellzugriff auf Prime Video, Netflix, Disney und Amazon Music.

Klickt euch gerne in unseren Testbericht zur Alexa-Sprachfernbedienung Pro, bezahlen müsst ihr heute nur 32,99 Euro statt 39,99 Euro.