Finden wir die neue Siri Remote bald noch leichter wieder?

Jetzt mal ganz ehrlich: Wer von euch hat die kleine Fernbedienung des Apple TV auch schon mal irgendwo „versteckt“ und nicht sofort wiedergefunden? Sei es irgendwo auf dem Sofa zwischen Kissen und Decken oder in irgendeiner Schublade, nur weil man mal wieder ganz ordentlich sein wollte?

Mit der neuesten Generation der Siri Remote, die ab heute für 65 Euro bestellt werden kann und auch zusammen mit dem neuen Apple TV 4K kommt, könnte das ein bisschen anders aussehen. Es deutet einiges darauf hin, dass die neue Siri Remote mit der „Wo ist?“-App von Apple kompatibel sein wird.

Eine Siri-Abfrage lässt uns aktuell jedenfalls wissen, dass keine Siri Remote mit dem eigenen iCloud-Konto verknüpft ist. Versucht man die gleiche Anfrage mit einem anderen Apple-Zubehör, das nicht mit „Wo ist?“ kompatibel ist, gibt es eine andere Fehlermeldung – beispielsweise beim Apple Pencil.

Eine offizielle Ankündigung seitens Apple für eine solche Funktion gibt es bisher nicht. Ohnehin darf man nicht erwarten, dass die Siri Remote am Ende wie ein AirTag funktioniert. Vermutlich wird es so funktionieren, wie beispielsweise bei den AirPods. Hat man sie verlegt, befindet sich aber in der Nähe, kann über die „Wo ist?“-App ein Ton abgespielt werden, um sie wieder zu finden. Das könnte bei der neuen Siri Remote ähnlich funktionieren.