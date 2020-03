Geisterspiele: Sky zeigt Bundesliga-Konferenzen im Free-TV & im Gratis-Stream

Die Spiele der 1. und 2. Bundesliga finden aufgrund der Corona-Pandemie ohne Fans statt. Und Sky überrascht nun mit einer positiven Schlagzeile: Die Bundesliga-Konferenzen werden im Free-TV und im Gratis-Stream gezeigt!

Am 26. und 27. Spieltag wird die Original Sky Konferenz der Bundesliga am Samstagnachmittag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag für alle frei empfangbar auf Sky Sport News HD und im kostenlosen Livestream auf skysport.de übertragen.

Folgende Spiele könnt ihr in der Konferenz gucken

26. Spieltag, 1. Bundesliga:

RB Leipzig – SC Freiburg

1. FC Köln – 1. FSV Mainz 05

TSG Hoffenheim – Hertha BSC

Borussia Dortmund – FC Schalke 04

1. FC Union Berlin – FC Bayern München

26. Spieltag, 2. Bundesliga:

SV Wehen Wiesbaden – VfB Stuttgart

Hannover 96 – Dynamo Dresden

FC St. Pauli – 1. FC Nürnberg

27. Spieltag, 1. Bundesliga:

1. FC Köln – Fortuna Düsseldorf

SC Paderborn 07 – TSG Hoffenheim

FC Schalke 04 – FC Augsburg

SC Freiburg – Werder Bremen

Herta BSC – 1. FC Union Berlin

27. Spieltag, 2. Bundesliga:

1. FC Heidenheim – SV Wehen Wiesbaden

1. FC Nürnberg – Erzgebirge Aue

Dynamo Dresden – SpVgg Greuter Führt

Sky Kunden können natürlich auch die Einzelspiele live sehen.