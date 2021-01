Ghost’n Brothers: Schnelles Puzzle-Game im PixelArt-Design

Freunde von Puzzle-Spielen finden allerhand Titel im deutschen App Store. Seit einiger Zeit gehört auch Ghost’n Brothers (App Store-Link) zu dieser Kategorie. Das Spiel für iPhone und iPad kann zum kleinen Preis von 1,09 Euro heruntergeladen werden und benötigt neben 42 MB an freiem Speicherplatz auch iOS 9.0 oder neuer auf dem Gerät. Nach dem Kauf gibt es keine weiteren Einschränkungen in Form von Werbung oder Abonnements. Auf eine deutsche Lokalisierung muss aber noch verzichtet werden.

„Ghost’n Brothers ist ein schnelles Puzzlespiel in Pixelkunst“, heißt es vom Entwickler des Spiels, Emmanuel Roux. „Finde den richtigen Weg, um zwei hübsche kleine Geister aus einem schnieken und farbigen 2D-Dungeon in 2D zu befreien! Bist du bereit, dir den Kopf zu zerbrechen?“

Kooperation zweier Geister in 37 kniffligen Leveln

Insgesamt hält Ghost’n Brothers 37 verschiedene Level in verschiedenen Schwierigkeitsstufen zur Verfügung, zudem gibt es fünf weitere freischaltbare Zusatzlevel. Das Gameplay basiert auf dem Zusammenspiel zweier kleiner Geister, die nacheinander den Zielstein jedes Levels erreichen müssen, um dem Kerker zu entkommen. Dabei dürfen die Geister in vier Richtungen bewegt werden, aber nicht an den Rändern des Kerkers anstoßen. Durch den Wechsel zwischen den beiden kleinen Protagonisten ist es dem Spieler möglich, die Geister zur Unterstützung zu nutzen, um so zum Ziel zu kommen.

Jedes Level kann zumindest im einfachsten Schwierigkeitsgrad beliebig oft wiederholt werden, so dass es dem Gamer möglich ist, eigene Strategien für das Bewältigen der Level zu finden. Im Advanced- und Expert-Modus gibt es entsprechende Zeit- und Versuchsbeschränkungen. Im Spielverlauf wird es zunehmend schwieriger, die Level zu lösen, da auch weitere Hindernisse oder einzusammelnde Schlüssel und Boss-Gegner hinzukommen. Bereits im „Rookie“-Anfängermodus fordern die Level die Spieler schon nach kurzer Zeit ordentlich zum Nachdenken heraus. Puzzle-Freunden, die gern an schwierigen Leveln knobeln, sei dieses kleine, aber feine Spiel daher definitiv ans Herz gelegt.