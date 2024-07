GoodLinks: Update auf Version 2 bringt Markier-Funktion und neues Preismodell

GoodLinks (App-Store-Link) ist eine Lesezeichen- oder Linksammler-App, die vor vier Jahren ihr App-Store-Debüt feierte. Mit der praktischen App könnt ihr Links zu Inhalten, die ihr euch zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal in Ruhe ansehen wollt, schnell und einfach speichern. Nun hat die Anwendung das Update auf Version 2 bekommen und kommt ab sofort mit einer Markier-Funktion und einem neuen Preismodell.

Mit Version 2 von GoodLinks ist es dabei ab sofort möglich, Textstellen zu markieren und auch Notizen hinzuzufügen. Diese Markierungen lassen sich dann auch in Markdown exportieren, sodass ihr sie in anderen Apps schnell und einfach importieren könnt. Der Vorteil an GoodLinks ist im Vergleich zu einigen Konkurrenz-Apps, dass man für die App-Nutzung keinen Account benötigt und dass die App auch ohne Werbung auskommt. Die Synchronisierung über verschiedene Geräte hinweg funktioniert über die iCloud.

Zudem fügt das Update auch die Unterstützung diverser Apple-Kurzbefehl-Aktionen hinzu, mit denen ihr die Markierungen abrufen, bearbeiten, löschen und öffnen könnt. Mit dem neu eingeführten Highlight-Widget bekommt ihr außerdem schnellen Zugriff auf die kommentierten Inhalte direkt vom Startbildschirm aus.

GoodLinks 2.0 führt neues Preismodell ein

Neben den technischen Neuerungen hat Entwickler Ngoc Luu nun aber auch ein neues Preismodell für das Premium-Abo eingeführt. Wurde die App vor vier Jahren noch für einmalig 5,49 Euro verkauft, gibt es nun eine Premium-Subscription, die einmalig 9,99 Euro kostet. Habt ihr diese gewählt, erhaltet ihr 12 Monate lang alle Updates kostenlos und könnt alle Premium-Funktionen, die in dieser Zeit veröffentlicht werden, auch nach der Abokündigung weiterhin nutzen. Sind eure 12 Monate abgelaufen, könnt ihr für dann 5,99 Euro um ein weiteres Jahr zu den gleichen Konditionen verlängern.

GoodLinks läuft auf iPhones, iPads und Macs und benötigt für die Installation iOS 15 bzw. macOS 12 und neuer.