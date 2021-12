Gurman: „Glaube fest daran“, dass Apple ein preiswertes Display plant

In der letzten Woche sind Gerüchte aufgekommen, die besagen, dass LG und Apple an neuen Monitoren abreiten. Nun hat sich auch der gut vernetzte Blogger Mark Gurman zu Wort gemeldet und geht ebenfalls davon aus, dass Apple demnächst neue Displays auf den Markt wirft.

In seinem PowerOn-Newsletter schreibt Gurman:

Ich glaube fest daran, dass Apple an einem externen Display für die neuesten Macs arbeitet: Ein preiswerterer Monitor wäre ein Verkaufsschlager für alle, die ihr neues MacBook Pro mit einem größeren Bildschirm ausstatten möchten, ohne das Äquivalent einer Anzahlung für ein Luxusauto für das Pro Display XDR auszugeben. Zu diesem Zeitpunkt sind die Kosten für den Bau dieses Monitors wahrscheinlich gesunken, und mit ein paar Optimierungen und vielleicht einer geringfügigen Verringerung der Helligkeit könnte Apple in der Lage sein, einen Monitor von ähnlicher Qualität (bei etwas geringerer Größe) zu einem etwa halb so hohen Preis anzubieten. Übrigens ist es immer noch witzig, dass Apple versucht hat, den Preis des aktuellen Monitors zu rechtfertigen, indem er mit einem 43.000 Dollar teuren Referenzmonitor in Hollywood-Qualität verglichen wurde.