Wie wunderbar einfach der Wechsel eines Mobilfunkvertrags mittlerweile funktioniert

Seit einigen Monaten ist meine Frau mit ihrem Mobilfunkvertrag nicht mehr zufrieden gewesen. Neben dem schlechterem Empfang im E-Netz im direkten Vergleich zu meinem Telekom-Tarif war es vor allem das mangelnde Datenvolumen. 3 GB haben einfach nicht mehr ausgereicht, um vor allem iCloud, Fotos und Spotify dauerhaft zu befriedigen.

Eigentlich lief der Vertrag bei WinSim noch bis Ende Februar, doch wenn ständig in der letzten Wochen das Datenvolumen aufgebraucht ist, dann schaut man sich auch mal eher nach einer Alternative um. Die haben wir mit Fraenk gefunden, einem Angebot von Congstar und im weiteren Sinne der Telekom.

Zunächst aber musste der Vertrag bei WinSim gekündigt werden. Das funktionierte relativ einfach, man konnte die Kündigung sowie die vorzeitige Freigabe der Rufnummer im Online-Kundencenter vormerken und musste dann nur noch kurz die Hotline anrufen, um alles zu bestätigen. Die schriftliche Bestätigung erfolgte wenig später per Mail und auch per Post.

Vorzeitige Mitnahme der Rufnummer ist kein Problem

Den Tarif bei Fraenk haben wir dann über die App gebucht, anders geht es auch nicht. Wichtig: Die Daten des Vertragsinhabers müssen für die Mitnahme der Rufnummer natürlich stimmen. Zunächst hat Fraenk dann den Starttermin für den 1. März festgelegt, so lange wollten wir aber nicht mehr warten. Per Mail an den Support haben wir um einen vorzeitigen Start inklusive der Mitnahme der Rufnummer gebeten – und nach wenigen Tagen gab es dann Bescheid, dass sich die SIM-Karte auf den Weg macht.

Und so ging es schon vor knapp zwei Wochen los. Praktisch: Die SIM-Karte von Fraenk war bereits aktiviert. Damit kann man direkt morgens loslegen und muss nicht erst warten, bis sich die Karte irgendwann ins Netz einbuchen kann – so zumindest kenne ich es noch von meinen letzten Provider-Wechseln vor einigen Jahren.

Was ich euch damit sagen möchte: Vor einem Anbieter-Wechsel muss man keinen Bammel haben. Man bekommt keine großen Steine in den Weg gelegt und zu 99,9 Prozent kann auch nichts schiefgehen. Ihr braucht keine Angst haben, wochenlang ohne Empfang dazustehen oder gar eure Rufnummer zu verlieren.

Fraenk aktuell noch mit einer Gratis-Aktion

Möglicherweise ist ja Fraenk auch etwas für euch? 5 GB Daten im Telekom-Netz und Flats für Telefon und SMS gibt es. 10 Euro pro Monat können ausschließlich mit PayPal bezahlt werden, kündigen lässt sich der Tarif monatlich. Aktuell gibt es den ersten Monat kostenlos und wenn ihr den Freunde-Code ANNS47 eingebt, dann gibt es sogar dauerhaft 1 GB Daten-Volumen dazu. Gebucht und verwaltet wird der Tarif über die Fraenk-App.

Wie lief es zuletzt bei euch?

Gerne könnt ihr die Kommentare nutzen, über eure Erfahrungen zu berichten. Wie lief der letzte Anbieter-Wechsel bei euch? Welchen Tarif nutzt ihr derzeit und was macht ihn für euch zum perfekten Angebot? Wir sind schon gespannt auf eure Antworten und Meinungen zu diesem Thema, mit dem man sich wohl Ewigkeiten beschäftigen könnte.