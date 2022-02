Happy Hour bei Gravis: iPhone-Akku günstig tauschen lassen

Wie steht es eigentlich um euren Akku? Herausfinden könnt ihr das ganz einfach in den iOS-Einstellungen unter Batterie -> Batteriezustand. Spätestens wenn der Wert unter 80 Prozent liegt, sollte man sich Gedanken über einen Austausch machen.

Natürlich kann man den iPhone-Akku mittlerweile an jeder Straßenecke tauschen lassen und ich denke, dass ein Großteil der Reparatur-Shops auch einen guten Job macht. Aber wer auf Nummer sicher gehen will, was eine etwaige Restgarantie und den Verbau von Original-Teilen angeht, der sollte im Februar bei Gravis vorbeischauen.

Noch bis zum 28. Februar könnt ihr euren iPhone-Akku jeden Tag zwischen 12 und 14 Uhr 20 Euro günstiger tauschen lassen. Ein neuer Akku für ein iPhone 8, iPhone SE 2 oder älter kostet 39 statt 59 Euro. Bei einem iPhone X oder neuer beträgt die Pauschale 59 statt 79 Euro.

Nach meinem Verständnis wird der Akku direkt vor Ort gewechselt, Gravis spricht vom Austausch in der „Mittagspause“. Wo ihr den nächsten Gravis in eurer Nähe findet, erfahrt ihr auf dieser Webseite.