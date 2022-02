Insolvenzantrag: Devolo will sich in Schutzschirmverfahren neu aufstellen

Ein langjähriger und innovativer Hersteller von Netzwerk-Produkten aus Deutschland hat einen Insolvenzantrag stellen müssen. Die Devolo AG aus Aachen, bekannt vor allem für deine Powerline-Produkte, hat keine liquiden Mittel mehr. Allerdings will man das Unternehmen im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens neu aufstellen.

Die wohl wichtigste Meldung ist zunächst einmal: „Der Geschäftsbetrieb der devolo AG läuft während des gesamten Restrukturierungsprozesses in vollem Umfang weiter. Alle Leistungen werden unverändert erbracht, die Gehälter der Mitarbeiter werden weiter gezahlt. Geplant ist, die Sanierung binnen weniger Monate abzuschließen.“

Aus Hauptgrund für die finanziellen Probleme nennt Devolo die Corona-Krise. Zunächst ging man im Frühjahr 2021 von einer positiven Absatzentwicklung aus, „weitere pandemiebedingte Schließungen im Handel und ein verändertes Käuferverhalten speziell auf dem deutschen Markt führten dann aber zu einem Nachfragerückgang ab dem zweiten Quartal 2021.“

Zu viel Warenzufluss auf einen Schlag

Das alleine wäre wohl noch kein großes Problem gewesen, allerdings sind im gleichen Zeitraum große Warenzuflüsse aus Asien eingetroffen. „Hier müssen aufgrund des weiter anhaltenden Mangels an Bauteilen frühzeitig Lieferverpflichtungen eingegangen werden, die Anfang 2022 zu einem sehr hohen Lagerbestand führten und damit zu einem Liquiditätsengpass.“

Allerdings geht Devolo davon aus, dass die Heimvernetzung weiterhin ein Wachstumsmarkt bleibt. „Unser Kerngeschäft sowie das operative Business sind gesund. Zudem sind die Marktaussichten positiv“, so Heiko Harbers, Vorstand der devolo AG. „Denn wir alle führen Videotelefonate im Home-Office, wir streamen Serien in HD, spielen online. Highspeed-Internet in jedem Winkel des Hauses ist dafür unverzichtbar und Heimvernetzung daher weiter ein Wachstumsmarkt. Als Marktführer im Bereich Powerline-Technologie, WLAN-Experte und wichtiger Partner internationaler Netzbetreiber werden wir von diesem Wachstum auch in Zukunft profitieren.“