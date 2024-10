Insta360+: Ein weiterer Cloud-Abodienst geht an den Start

Als gäbe es nicht schon genügend Apps und Dienste, die auf ein kostenpflichtiges Abonnement setzen, gesellt sich nun auch der bekannte Hersteller Insta360, der vor allem für seine Action- und Outdoor-Cams bekannt ist, hinzu. Insta360 hat den neuen Cloud-Abodienst Insta360+ präsentiert, der mit dem Zusatz „Speichern. Erleben. Teilen.“ beschrieben wird.

Mit dem neuen Cloud-Abodienst soll Nutzern und Nutzerinnen von Produkten des Herstellers die Speicherung, Sicherung und Bearbeitung ihrer Aufnahmen erleichtert werden. Wer ein Abo abschließen will, bekommt in verschiedenen Tarifvarianten zwischen 200 GB und 2 TB an Speicherplatz geboten und zahlt dafür monatlich ab 2,99 Euro. Das sind die Hauptfeatures des neuen Abodienstes von Insta360:

Automatisches Backup in die Cloud: Speicher auf der SD-Karte freiräumen und nie wieder Daten verlieren.

Speicher auf der SD-Karte freiräumen und nie wieder Daten verlieren. Cloud-Bearbeitung und -Export: Bearbeiten und exportieren in der Cloud, jederzeit, überall.

Bearbeiten und exportieren in der Cloud, jederzeit, überall. Problemloses Teilen von 360°-Content: Inhalte bei Instagram, WhatsApp, Telegram, iMessage und mehr posten und anpassbare Links weiterleiten.

Inhalte bei Instagram, WhatsApp, Telegram, iMessage und mehr posten und anpassbare Links weiterleiten. 360°-Online-Wiedergabe: 360°-Videos auf jedem Gerät ansehen, ganz ohne App.

360°-Videos auf jedem Gerät ansehen, ganz ohne App. Geschützte Privatsphäre: Amazon AWS Cloud Service und Multi-Faktor-Authentifizierung zum Schutz der eigenen Daten.

Exklusive Vorteile: Bis zu 90 Euro Rabatt auf eine neue Kamera, eine Ersatzkamera, 20 Prozent Rabatt auf Zubehör und mehr.

Insta360 bietet insgesamt drei Tarifmodelle, Basic, Pro und Premium, an, die jeweils als Monats- oder Jahresabo gebucht werden können. Die Monatspreise betragen 2,99/8,99/11,99 Euro pro Monat bzw. 27,99/95,99/119,99 Euro für jeweils 200 GB/1 TB/2 TB im Jahr. Die oben genannten Vorteilsfeatures sind nicht in allen Abotarifen enthalten, beispielsweise erhält man einen Rabatt von bis zu 90 Euro auf die nächste Insta360-Kamera nur bei Abschluss eines monatlichen oder jährlichen Abos des Premium-Tarifs.

Der neue Cloud-Abodienst von Insta360 geht ab sofort an den Start und ist zunächst für die beiden Actioncam-Modelle Insta360 X3 und Insta360 X4 erhältlich. Nach und nach will man jedoch weitere Kamera-Modelle inkludieren, beispielsweise die Insta360 GO- und Ace-Reihe, die ONE X2 und weitere. Alle Infos zum Insta360+ Abodienst finden sich auf der Website des Herstellers.